Кулеба обсудил с сенаторами США совместные шаги для сдерживания России от дальнейшей агрессии

Делегацию возглавили сенаторы Роберт Портман (Республиканская партиия) и Джин Шахин (Демократическая партия). Также во встрече участвовали сенаторы Эми Клобушар, Крис Мерфи, Ричард Блюменталь (Демократическая партия) и Роджер Уикер (Республиканская партия).
Они обсудили с Кулебой совместные шаги Украины, США и союзников для сдерживания России от дальнейшей агрессии и усиления обороноспособности Украины.
Сенаторы подтвердили поддержку украинского государства в отстаивании суверенитета и территориальной целостности, а также готовность Соединенных Штатов конкретными шагами усиливать безопасность Украины, отметили в МИД.
Глава украинской дипломатии отметил важную роль Конгресса США в расширении поддержки оборонного сектора Украины. По его словам, сильная Украина является лучшим фактором, сдерживающим российскую агрессию.
"Визит сенаторов в Киев подтверждает, что Украина имеет мощную двухпартийную поддержку США на фоне стягивания российских войск к государственной границе и на временно оккупированные РФ территории нашего государства", – заявил Кулеба.
В Киеве сенаторы также встречались с президентом Владимиром Зеленским и министром внутренних дел Денисом Монастырским.
Американские сенаторы периодически приезжают в Украину с официальными визитами. Последний раз (в июне 2021 года) Киев посетили Шахин, Портман и Мерфи. Тогда политики, в частности, заявили о консенсусе в Конгрессе и администрации Байдена по предоставлению Украине оборонной помощи и выступили против запуска "Северного потока – 2".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.