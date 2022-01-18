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ПОЛИТИКА

Кулеба обсудил с сенаторами США совместные шаги для сдерживания России от дальнейшей агрессии

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Кулеба: Визит сенаторов в Киев подтверждает, что Украина имеет мощную двухпартийную поддержку США
Кулеба: Визит сенаторов в Киев подтверждает, что Украина имеет мощную двухпартийную поддержку США
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 января встретился с двухпартийной делегацией Сената США. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины 18 января.

Делегацию возглавили сенаторы Роберт Портман (Республиканская партиия) и Джин Шахин (Демократическая партия). Также во встрече участвовали сенаторы Эми Клобушар, Крис Мерфи, Ричард Блюменталь (Демократическая партия) и Роджер Уикер (Республиканская партия).

Они обсудили с Кулебой совместные шаги Украины, США и союзников для сдерживания России от дальнейшей агрессии и усиления обороноспособности Украины.

Сенаторы подтвердили поддержку украинского государства в отстаивании суверенитета и территориальной целостности, а также готовность Соединенных Штатов конкретными шагами усиливать безопасность Украины, отметили в МИД.

Глава украинской дипломатии отметил важную роль Конгресса США в расширении поддержки оборонного сектора Украины. По его словам, сильная Украина является лучшим фактором, сдерживающим российскую агрессию.

"Визит сенаторов в Киев подтверждает, что Украина имеет мощную двухпартийную поддержку США на фоне стягивания российских войск к государственной границе и на временно оккупированные РФ территории нашего государства", – заявил Кулеба.

В Киеве сенаторы также встречались с президентом Владимиром Зеленским и министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Американские сенаторы периодически приезжают в Украину с официальными визитами. Последний раз (в июне 2021 года) Киев посетили Шахин, Портман и Мерфи. Тогда политики, в частности, заявили о консенсусе в Конгрессе и администрации Байдена по предоставлению Украине оборонной помощи и выступили против запуска "Северного потока – 2". 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Конгресс США, Сенат США, Республиканская партия, Демократическая партия, Роб Портман, Эми Клобушар, Джин Шахин, Крис Мерфи, Ричард Блюменталь, Роджер Уикер
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