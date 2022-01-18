Кулеба обсудил с сенаторами США совместные шаги для сдерживания России от дальнейшей агрессии

Делегацию возглавили сенаторы Роберт Портман (Республиканская партиия) и Джин Шахин (Демократическая партия). Также во встрече участвовали сенаторы Эми Клобушар, Крис Мерфи, Ричард Блюменталь (Демократическая партия) и Роджер Уикер (Республиканская партия).

Они обсудили с Кулебой совместные шаги Украины, США и союзников для сдерживания России от дальнейшей агрессии и усиления обороноспособности Украины.

Сенаторы подтвердили поддержку украинского государства в отстаивании суверенитета и территориальной целостности, а также готовность Соединенных Штатов конкретными шагами усиливать безопасность Украины, отметили в МИД.

Глава украинской дипломатии отметил важную роль Конгресса США в расширении поддержки оборонного сектора Украины. По его словам, сильная Украина является лучшим фактором, сдерживающим российскую агрессию.

"Визит сенаторов в Киев подтверждает, что Украина имеет мощную двухпартийную поддержку США на фоне стягивания российских войск к государственной границе и на временно оккупированные РФ территории нашего государства", – заявил Кулеба.

В Киеве сенаторы также встречались с президентом Владимиром Зеленским и министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Американские сенаторы периодически приезжают в Украину с официальными визитами. Последний раз (в июне 2021 года) Киев посетили Шахин, Портман и Мерфи. Тогда политики, в частности, заявили о консенсусе в Конгрессе и администрации Байдена по предоставлению Украине оборонной помощи и выступили против запуска "Северного потока – 2".