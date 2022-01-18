США и ЕС продолжают рассматривать возможность отключения России от SWIFT – СМИ

США и ЕС продолжают "очень тесно" консультироваться по поводу "серьезных последствий для России, если она продолжит вторжение в Украину", отметили в Белом доме Фото: depositphotos.com

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, написало 17 января Reuters.

В тот же дня немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщало, что США и ЕС передумали отключать российские банки от SWIFT, но готовят другие экономические санкции против крупных финучреждений РФ. По информации Handelsblatt, ФРГ настаивает на исключениях, чтобы оплачивать импорт газа и нефти из России.

Информацию немецкого издания опроверг представитель Совета нацбезопасности Белого дома, отметив, что "ни один вариант не исключается".

США и ЕС продолжают "очень тесно" консультироваться по поводу "серьезных последствий для России, если она продолжит вторжение в Украину", подчеркнул он.

В то же время источник Reuters в правительстве ФРГ заявил, что не может подтвердить эту информацию. Это "еще не решено", отметил он.