США и ЕС продолжают рассматривать возможность отключения России от SWIFT – СМИ

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, написало 17 января Reuters.
В тот же дня немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщало, что США и ЕС передумали отключать российские банки от SWIFT, но готовят другие экономические санкции против крупных финучреждений РФ. По информации Handelsblatt, ФРГ настаивает на исключениях, чтобы оплачивать импорт газа и нефти из России.
Информацию немецкого издания опроверг представитель Совета нацбезопасности Белого дома, отметив, что "ни один вариант не исключается".
США и ЕС продолжают "очень тесно" консультироваться по поводу "серьезных последствий для России, если она продолжит вторжение в Украину", подчеркнул он.
В то же время источник Reuters в правительстве ФРГ заявил, что не может подтвердить эту информацию. Это "еще не решено", отметил он.
Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны.
В марте 2021 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мировой политике "обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада", поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT.
1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил введением против РФ санкций, "от которых США раньше воздерживались", в случае агрессии против Украины. Среди возможных санкций американские СМИ, в частности CNN, называют отключение России от SWIFT. В Госдепе США подтвердили, что рассматривают такую возможность.
В Европарламенте заявляли, что "ЕС должен быть готов использовать свое влияние и призвать к отключению России от платежной системы SWIFT", еще в сентябре. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал в следующем пакете санкций отключить РФ от системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.