США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT, готовят другие санкции – СМИ

Тема отключения РФ от SWIFT "слишком деликатная" для ЕС и США Фото: EPA

Журналисты отметили, что тема отключения РФ от SWIFT "слишком деликатная для участников переговоров".

"Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе", – сказано в публикации.

По данным Handelsblatt, США и ЕС разрабатывают санкции против крупных российских банков. ФРГ настаивает на исключениях, чтобы оплачивать импорт газа и нефти из России.