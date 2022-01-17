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США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT, готовят другие санкции – СМИ

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Тема отключения РФ от SWIFT "слишком деликатная" для ЕС и США
Тема отключения РФ от SWIFT "слишком деликатная" для ЕС и США
Фото: EPA

США и Европейский союз не рассматривают отключение России от международной платежной системы SWIFT в случае вторжения в Украину. Об этом 17 января со ссылкой на источники в правительстве ФРГ написало немецкое издание Handelsblatt.

Журналисты отметили, что тема отключения РФ от SWIFT "слишком деликатная для участников переговоров".

"Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе", – сказано в публикации.

По данным Handelsblatt, США и ЕС разрабатывают санкции против крупных российских банков. ФРГ настаивает на исключениях, чтобы оплачивать импорт газа и нефти из России.

Контекст:

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны.

В марте 2021 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мировой политике "обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада", поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил введением против РФ санкций, "от которых США раньше воздерживались", в случае агрессии против Украины. Среди возможных санкций американские СМИ, в частности CNN, называют отключение России от SWIFT. В Госдепе США подтвердили, что рассматривают такую возможность.

В Европарламенте заявляли, что "ЕС должен быть готов использовать свое влияние и призвать к отключению России от платежной системы SWIFT", еще в сентябре. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал в следующем пакете санкций отключить РФ от системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.

Теги: Россия, Украина, санкции, вторжение, SWIFT, Европейский союз, война в Украине
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