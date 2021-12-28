В МИД РФ считают, что США не смогут отключить Россию от SWIFT

В МИД России заявили, что с некоторыми странами РФ переходит на взаиморасчеты в национальных валютах Фото: depositphotos.com

По его словам, "SWIFT – это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии, и совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы".

В то же время он отметил, что в Москве "прекрасно понимают, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому готовы к любым неожиданностям".

Биричевский считает, что реальных перспектив отключения России от SWIFT нет, однако добавил, что с некоторыми странами РФ переходит на взаиморасчеты в национальных валютах.