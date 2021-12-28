В МИД РФ считают, что США не смогут отключить Россию от SWIFT

По его словам, "SWIFT – это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии, и совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы".
В то же время он отметил, что в Москве "прекрасно понимают, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому готовы к любым неожиданностям".
Биричевский считает, что реальных перспектив отключения России от SWIFT нет, однако добавил, что с некоторыми странами РФ переходит на взаиморасчеты в национальных валютах.
SWIFT – международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира. Дата-центры SWIFT находятся в США, Нидерландах и Швейцарии, штаб-квартира – в Бельгии.
Это независимая глобальная кооперативная компания, которой владеют 3,5 тыс. ее членов – банков и финансовых организаций. Надзор за ней отдан центробанкам стран G10. Она очень резко противится использованию как инструмента санкций. Это происходило в случаях, когда под санкции международного сообщества попали Иран и Северная Корея. Когда речь зашла об отключении России после аннексии Крыма в 2014 году, SWIFT выпустила заявление, в котором подчеркивалось, что компания соблюдает европейские законы, но "не будет принимать односторонних решений об отключении учреждений от своей сети в результате политического давления".
Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны. В марте 2021 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мировой политике "обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада", поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT.
1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен в случае агрессии против Украины пригрозил РФ санкциями, "от которых США раньше воздерживались". Среди возможных санкций американские СМИ, в частности CNN, называют отключение России от SWIFT. В Госдепе США подтвердили, что рассматривают такую возможность.
В Европарламенте заявляли, что "ЕС должен быть готов использовать свое влияние и призвать к отключению России от платежной системы SWIFT", еще в сентябре. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал в следующем пакете санкций отключить РФ от системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.