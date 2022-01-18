Зеленский объяснил сенаторам США, что Россия может использовать для нападения на Украину паспортизацию в ОРДЛО

На встрече присутствовали сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер, представляющие в Конгрессе США и Демократическую партию, и Республиканскую.

"Для Украины для нашего народа очень важно, что сегодня вы с нами. Это свидетельствует о неизменной двухпалатной, двухпартийной поддержке нашего государства, а также его суверенитета, территориальной целостности", – сказал Зеленский.

В Офисе президента Украины отметили, что Зеленский проинформировал сенаторов "о ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагах, которые способствовали бы деэскалации и предотвращению дальнейшей агрессии РФ".

"Глава государства обратил внимание на то, что Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом "защиты российских граждан", – пишет ОП.

Республиканец Портман на брифинге в Киеве 17 января говорил о выделении США военной помощи Украине и двухпартийной поддержке страны в Конгрессе США. "Мы хотим быть откровенны с [президентом РФ] Владимиром Путиным. Мы ищем пути привлечь его к ответственности и он должен понять, что это вопрос, которым занимаются Конгресс, администрация [президента США Джо] Байдена и наши союзники, поэтому у нас объединенный фронт против любых усилий Путина и России вторгнуться в Украину", – подчеркнула демократ Шахин.