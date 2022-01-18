Лавров и Блинкен намерены в ближайшее время провести переговоры между собой – СМИ

Отмечается, что переговоры готовятся на фоне прошедших в январе консультаций по "гарантиям безопасности", запрошенным Россией.
Издание пишет, что между главами дипломатий двух государств "состоится контакт", не уточняя, идет ли речь о личной встрече, телефонном звонке или онлайн-формате.
Эту информацию подтвердили в российском МИД госагентству "РИА Новости", сообщив, что "контакт прорабатывается".
Украинские СМИ пишут также, что Блинкен 19 января приедет в Украину
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.