Лавров и Блинкен намерены в ближайшее время провести переговоры между собой – СМИ

В МИД РФ сообщили, что контакт между Блинкеном и Лавровым "прорабатывается" Фото: EPA

Отмечается, что переговоры готовятся на фоне прошедших в январе консультаций по "гарантиям безопасности", запрошенным Россией.

Издание пишет, что между главами дипломатий двух государств "состоится контакт", не уточняя, идет ли речь о личной встрече, телефонном звонке или онлайн-формате.

Эту информацию подтвердили в российском МИД госагентству "РИА Новости", сообщив, что "контакт прорабатывается".

Украинские СМИ пишут также, что Блинкен 19 января приедет в Украину