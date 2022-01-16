Блинкен и Боррель скоординировали ответ на российскую агрессию против Украины – Госдепартамент США

В Госдепартаменте отметили, что агрессия РФ будет встречена "серьезно и скоординированно" Фото: ЕРА

"Приятно поговорил сегодня с Боррелем, чтобы обсудить дальнейшую координацию реакции США и ЕС на серьезно тревожащее наращивание Россией военной мощи на украинских границах", – написал дипломат.

A pleasure to speak with @JosepBorrellF today to further coordinate the U.S.-EU response to Russia’s deeply concerning military buildup in and near Ukraine’s borders. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 15, 2022

В сообщении Государственного департамента от имени пресс-секретаря Неда Прайса говорится, что "Блинкен подтвердил, что дальнейшая российская агрессия против Украины будет встречена быстрыми, серьезными и скоординированными последствиями".

Боррель в Twitter отметил, что Евросоюз продолжает "прекрасную координацию и сотрудничество с США в отношении дискуссий по европейской безопасности".