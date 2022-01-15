Западу уже сейчас следовало бы применить против России часть планируемых "адских" санкций – Чалый

Речь об этом зашла после вопроса журналистки, не следовало ли бы Соединенным Штатам перед переговорами с РФ сначала вынудить российскую сторону к деэскалации.

"Это хороший вопрос. Я считаю, что такой подход был бы более результативным по отношению к России. К примеру, если говорим о санкциях "адских", останавливающих, то нужно уже не говорить о них, а применить часть этого пакета для того, чтобы продемонстрировать решительную настроенность. Да, как делает [президент РФ Владимир] Путин", – сказал дипломат.

Он выразил сожаление, что "в странах Запада, как демократиях, а не авторитарных режимах, процедуры сложнее и им нужно больше времени для такой позиции и политики".

"Россия может действовать более активно и быстро... Но, с другой стороны, я думаю, приходит осознание, что надо действовать на опережение. Не ждать, когда будет вторая, горячая фаза, эскалация и полномасштабная война в Европе, а предпринять шаги прямо сейчас. Я думаю, что еще психологически такого перелома не произошло", – объяснил Чалый.

12 января на сайте Сената США опубликовали Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022 – проект закона о санкциях, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об "эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины".

Документ предлагает ввести санкции, в частности, против Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Речь идет о блокировке и запрете всех операций с активами на территории США для лиц, которые попадут в санкционный список, запрете на въезд в США. Кроме того, в законопроекте предусмотрены санкции против газопровода "Северный поток – 2" и предлагается увеличить военную помощь США Украине.

В Кремле заявили, что введение санкций США против Путина расценят как разрыв отношений.