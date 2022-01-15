"До булавы нужно еще и головы". Порошенко заявил о готовности помогать украинской власти

"Мы готовы помогать властям. Мы готовы давать свои мысли и свои советы. Мы готовы подставить плечо, если нужно. Мы готовы взять под руки, если нужно. Мы готовы даже передвигать ноги, если их ноги не уходят в европейском направлении. Все это мы готовы делать для того, чтобы помочь Зеленскому, потому что он президент. И в его немощных руках есть булава. А, как говорится, к булаве нужно еще и голову", – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что "Украина сегодня должна защититься" и от военного вторжения, и от влияния России, а Верховная Рада не собирается по этому поводу, хотя "по вопросу Украины собираются парламенты всего мира для того, чтобы совместно выработать решения, которые помогут Украине, которые помогут Европе и миру".

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В декабре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

Экс-президент намерен вернуться в Украину утром 17 января. Есть информация, что Порошенко собираются задержать в аэропорту после его прилета.

Заседание Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечение назначено на 11.00 17 января. Прокуроры будут просить суд арестовать экс-президента.