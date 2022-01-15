Украинские активы и гривна стремительно падают на фоне угрозы РФ – СМИ

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий.

Как пишет "Экономическая правда" по итогам этих переговоров, инвесторы увидели повышенный риск полномасштабного вторжения в Украину на фоне концентрации РФ войск на украинской границе.

"Они начали продавать свои бумаги, цена которых начала падать – и падает до сих пор. Самые короткие бумаги с погашением в сентябре торгуются с доходностью в 19,67% (продажа), хотя только в четверг они котировались с доходностью 14,65%. Внешние валютные долги Украины стоят почти вдвое больше, чем внутренние, номинированные в гривне (ставки по ОВГЗ с тем же сроком обращения, проданных на торгах во вторник, составили 11,49%)", – говорится в публикации.

На ситуацию на рынке отреагировала и гривна, которая за последние два рабочих дня недели потеряла по курсу Нацбанка 23 копейки по отношению к доллару и 61 копейку – к евро. На межбанке курс гривны впервые с марта превысил отметку в 28 грн/$, пишет "Forbes Украина". Котировки по долгосрочным бумагам приблизились к пиковым значениям времен первых недель пандемии коронавируса, сказал журналу финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Причиной обвала цен на украинские активы "Forbes Украина" тоже называет угрозу российской агрессии.