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Украинские активы и гривна стремительно падают на фоне угрозы РФ – СМИ

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Курс гривны резко упал в четверг пятницу
Курс гривны резко упал в четверг – пятницу
Фото: depositphotos.com

13–14 января фиксировалось стремительное падение стоимости украинских еврооблигаций, причина – в угрозе вторжения России после безрезультатных переговоров с США и НАТО. Об этом 14 января сообщила "Экономическая правда".

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий.

Как пишет "Экономическая правда" по итогам этих переговоров, инвесторы увидели повышенный риск полномасштабного вторжения в Украину на фоне концентрации РФ войск на украинской границе.

"Они начали продавать свои бумаги, цена которых начала падать – и падает до сих пор. Самые короткие бумаги с погашением в сентябре торгуются с доходностью в 19,67% (продажа), хотя только в четверг они котировались с доходностью 14,65%. Внешние валютные долги Украины стоят почти вдвое больше, чем внутренние, номинированные в гривне (ставки по ОВГЗ с тем же сроком обращения, проданных на торгах во вторник, составили 11,49%)", – говорится в публикации.

На ситуацию на рынке отреагировала и гривна, которая за последние два рабочих дня недели потеряла по курсу Нацбанка 23 копейки по отношению к доллару и 61 копейку – к евро. На межбанке курс гривны впервые с марта превысил отметку в 28 грн/$, пишет "Forbes Украина"Котировки по долгосрочным бумагам приблизились к пиковым значениям времен первых недель пандемии коронавируса, сказал журналу финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Причиной обвала цен на украинские активы "Forbes Украина" тоже называет угрозу российской агрессии.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в середине января состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины. На следующий день ряд западных СМИ, в том числе канал CNN и агентство Reuters, сообщили, ссылаясь на собеседников в Белом доме, что РФ отправила диверсантов на восток Украины для провокации. Источник СМИ говорил, что диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях.

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, "в том числе посредством диверсионной деятельности".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: инвестиции, курс валют, облигации, российская агрессия, еврооблигации, война в Украине, курс гривны, война на Донбассе
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