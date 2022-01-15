Украинские активы и гривна стремительно падают на фоне угрозы РФ – СМИ

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий.
Как пишет "Экономическая правда" по итогам этих переговоров, инвесторы увидели повышенный риск полномасштабного вторжения в Украину на фоне концентрации РФ войск на украинской границе.
"Они начали продавать свои бумаги, цена которых начала падать – и падает до сих пор. Самые короткие бумаги с погашением в сентябре торгуются с доходностью в 19,67% (продажа), хотя только в четверг они котировались с доходностью 14,65%. Внешние валютные долги Украины стоят почти вдвое больше, чем внутренние, номинированные в гривне (ставки по ОВГЗ с тем же сроком обращения, проданных на торгах во вторник, составили 11,49%)", – говорится в публикации.
На ситуацию на рынке отреагировала и гривна, которая за последние два рабочих дня недели потеряла по курсу Нацбанка 23 копейки по отношению к доллару и 61 копейку – к евро. На межбанке курс гривны впервые с марта превысил отметку в 28 грн/$, пишет "Forbes Украина". Котировки по долгосрочным бумагам приблизились к пиковым значениям времен первых недель пандемии коронавируса, сказал журналу финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.
Причиной обвала цен на украинские активы "Forbes Украина" тоже называет угрозу российской агрессии.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в середине января состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины. На следующий день ряд западных СМИ, в том числе канал CNN и агентство Reuters, сообщили, ссылаясь на собеседников в Белом доме, что РФ отправила диверсантов на восток Украины для провокации. Источник СМИ говорил, что диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях.
14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, "в том числе посредством диверсионной деятельности".