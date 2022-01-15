"Когда нет кризиса, который бы удовлетворял потребностям России, она его создает". В Пентагоне рассказали о провокациях, которые готовит РФ

Кирби: Мы видим этот сценарий и как он потенциально может быть отыгран в российских государственных и социальных сетях Фото: УЗФ

По информации американской разведки, Россия готовит в Украине так называемую операцию под чужим флагом, которая будет выглядеть как атака на русскоязычных людей в Украине. Она послужит оправданием для вторжения.

"Мы однозначно видели этот сценарий раньше. В частности, в 2014 году во время незаконной аннексии и оккупации Крыма... Мы уже видели подобное от России. Когда нет настоящего кризиса, который бы удовлетворял их потребностям, они его создают", – отметил Кирби.

Он добавил, что россияне уже начали фабриковать "провокации со стороны украинцев" в государственных медиа и в соцсетях, пытаясь заранее создать предпосылки для вторжения. Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что не имеет права вдаваться в подробности, но уверен в достоверности информации.

Он отметил, что уровень секретности этих данных от американской разведки был понижен, чтобы Белый дом и Пентагон могли сообщить о них. "Мы сочли важным прояснить то, что мы видим. В интересах общественности – не только здесь, в Соединенных Штатах, но и во всем мире – знать, что мы видим этот сценарий и как он потенциально может быть отыгран в российских государственных и социальных сетях. Чтобы, если это случится, можно было легко опознать подделку и предлог", – сказал Кирби.

Он отказался приводить какие-либо подробности относительно оперативников, которые могут участвовать в "операции под чужим флагом". По его словам, это могут быть агенты спецслужб или даже военные. Он обратил внимание, что россияне часто "гибридизируют свой персонал" до такой степени, что сложно понять, кому на самом деле подчиняются агенты во время тайных операций. В то же время Кирби подчеркнул, что "трудно представить, что такого рода деятельность могла бы быть осуществлена без ведома, если не одобрения самых высоких уровней российского правительства".

Однако, по его словам, как Пентагон, так и администрация президента США все еще надеются на возможность дипломатического разрешения ситуации.

Комментируя последние кибератаки в Украине, Кирби отметил, что пока не может назвать РФ ответственной за них, "но опять-таки это часть сценария, который уже видели от России в прошлом".