Кулеба: Евросоюз единодушен, что безопасность Украины – это безопасность всей Европы

"Благодарен за решительную поддержку Украины на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС. Позиция Евросоюза единодушна: безопасность Украины – это безопасность всей Европы. Мы продолжаем тесно работать с партнерами, чтобы предотвратить, сдержать и отбить охоту РФ от дальнейшей агрессии", – написал он.

Неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза проходила 13–14 января во французском Бресте.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10 января 2022 года в Женеве прошли переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". 12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО. 13 января в Вене прошло заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности".

По итогам этих встреч все стороны переговоров заявляли об отсутствии прогресса по обсуждаемым темам. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич по итогам заседания в Вене заявил журналистам, что реакция западных стран на российские предложения его разочаровала.

НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США Венди Шерман.

13 января Евросоюз продлил на шесть месяцев экономические санкции против России после оценки выполнения Минских соглашений.