Кулеба: Евросоюз единодушен, что безопасность Украины – это безопасность всей Европы

"Благодарен за решительную поддержку Украины на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС. Позиция Евросоюза единодушна: безопасность Украины – это безопасность всей Европы. Мы продолжаем тесно работать с партнерами, чтобы предотвратить, сдержать и отбить охоту РФ от дальнейшей агрессии", – написал он.
Вдячний за рішучу підтримку України на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Позиція Євросоюзу одностайна: безпека України — це безпека всієї Європи. Ми продовжуємо тісно працювати з партнерами, аби запобігти, стримати та знеохотити РФ від подальшої агресії.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 15, 2022
Неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза проходила 13–14 января во французском Бресте.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10 января 2022 года в Женеве прошли переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". 12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО. 13 января в Вене прошло заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности".
По итогам этих встреч все стороны переговоров заявляли об отсутствии прогресса по обсуждаемым темам. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич по итогам заседания в Вене заявил журналистам, что реакция западных стран на российские предложения его разочаровала.
НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США Венди Шерман.
13 января Евросоюз продлил на шесть месяцев экономические санкции против России после оценки выполнения Минских соглашений.