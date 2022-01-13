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ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России за агрессию против Украины

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Санкции продлены до 31 июля 2022 года
Санкции продлены до 31 июля 2022 года
Фото: EPA

Евросоюз продлил экономические санкции против России на шесть месяцев. Об этом сообщила пресс-служба Европейской службы внешних связей 13 января.

Санкции против отдельных секторов экономики России продлены на шесть месяцев – до 31 июля 2022 года. Решение было принято после оценки выполнения Минских соглашений, которую Европейский совет провел на заседании 16 декабря 2021 года.

"Действующие санкции, впервые введенные 31 июля 2014 года в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых учреждений. Санкции также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с обороной, и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования или военных конечных пользователей в России", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что санкции "еще больше ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти".

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014 году в отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз продлевались, расширялись и ужесточались.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности (действуют до 15 марта 2022 года), запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действуют до 23 июня 2022 года), а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики (сегодня продлены до 31 июля 2022 года).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, российская агрессия, война в Украине, Евросоюз
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