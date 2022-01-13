ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России за агрессию против Украины

Санкции против отдельных секторов экономики России продлены на шесть месяцев – до 31 июля 2022 года. Решение было принято после оценки выполнения Минских соглашений, которую Европейский совет провел на заседании 16 декабря 2021 года.

"Действующие санкции, впервые введенные 31 июля 2014 года в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых учреждений. Санкции также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с обороной, и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования или военных конечных пользователей в России", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что санкции "еще больше ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти".