"Без особых обсуждений". ЕС на следующей неделе продлит экономические санкции против РФ – журналист

"Лидеры ЕС на следующей неделе на заседании Европейского совета продлят экономические санкции против России еще на шесть месяцев без особых обсуждений. Сейчас не ведется работа над новыми санкциями [против РФ]. Однако состоится обсуждение по Беларуси и Украине", – заявил он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины.

В ответ на это ЕС 31 июля 2014 года ввел против России экономические санкции. Они были усилены в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года Европейский совет согласился увязать их продолжительность с полным выполнением Минских соглашений.

Последний раз санкции были продлены до 31 января 2022 года.

Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.