Евросоюз планирует снять санкции с украинского экс-министра Клименко – СМИ

Журналист отметил, что в настоящее время в списке украинских чиновников, на которых действуют санкции Евросоюза за расхищение государственных средств, осталось только семь человек, в том числе Янукович.
the EU is set to next week remove the former * minister for revenue and duties Oleksandr Klymenko from is sanctions list for the misappropriation of * state funds. only 7 people left now, incl Viktor Yanukovych from a list of 18 in 2014. #Ukraine #Crimea #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 19, 2021
Клименко занимал должность министра доходов и сборов Украины в 2012 – 2014 годах. До этого возглавлял Государственную налоговую службу. После Революции Достоинства покинул территорию Украины.
В Украине против него было начато несколько уголовных дел. Экс-министру объявили о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
В августе 2019 года его заочно арестовали по делу о возглавляемой бывшим президентом Януковичем преступной организации, которая, по данным следствия, вывела из госбюджета 3,1 млрд гривен на счета фиктивных предприятий.
13 мая 2020 года ВАКС отменил решение о заочном аресте Клименко. В суде поясняли, что для заочного ареста необходимо, чтобы человек находился в статусе подозреваемого и его объявили в международный розыск, и второе требование не было должным образом выполнено.
Санкции против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал. В последний раз Европейский союз продлил их на год в марте 2021 года.
Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, два его сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров и его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.
В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего. В 2020 году санкции сняли с Азарова и Ставицкого, в 2021 – с Арбузова и Табачника.
Теперь в списке остаются восемь человек: Янукович с сыном, Пшонка с сыном, Захарченко, Ратушняк, Клименко и Курченко.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял в феврале 2021 года, что ЕС может снимать санкции против бывших украинских чиновников, если "санкции сыграли свою роль".