Евросоюз планирует снять санкции с украинского экс-министра Клименко – СМИ

Журналист отметил, что в настоящее время в списке украинских чиновников, на которых действуют санкции Евросоюза за расхищение государственных средств, осталось только семь человек, в том числе Янукович.

the EU is set to next week remove the former * minister for revenue and duties Oleksandr Klymenko from is sanctions list for the misappropriation of * state funds. only 7 people left now, incl Viktor Yanukovych from a list of 18 in 2014. #Ukraine #Crimea #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 19, 2021

Клименко занимал должность министра доходов и сборов Украины в 2012 – 2014 годах. До этого возглавлял Государственную налоговую службу. После Революции Достоинства покинул территорию Украины.

В Украине против него было начато несколько уголовных дел. Экс-министру объявили о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

В августе 2019 года его заочно арестовали по делу о возглавляемой бывшим президентом Януковичем преступной организации, которая, по данным следствия, вывела из госбюджета 3,1 млрд гривен на счета фиктивных предприятий.

13 мая 2020 года ВАКС отменил решение о заочном аресте Клименко. В суде поясняли, что для заочного ареста необходимо, чтобы человек находился в статусе подозреваемого и его объявили в международный розыск, и второе требование не было должным образом выполнено.