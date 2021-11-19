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Евросоюз планирует снять санкции с украинского экс-министра Клименко – СМИ

Клименко покинул Украину после Майдана
Клименко покинул Украину после Майдана
Фото: Успішна країна / Facebook

Евросоюз намерен на следующей неделе исключить Александра Клименко, бывшего министром доходов и сборов Украины при президенте Викторе Януковиче, из санкционного списка. Об этом сообщил в Twitter 19 ноября редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Журналист отметил, что в настоящее время в списке украинских чиновников, на которых действуют санкции Евросоюза за расхищение государственных средств, осталось только семь человек, в том числе Янукович.

Клименко занимал должность министра доходов и сборов Украины в 2012 – 2014 годах. До этого возглавлял Государственную налоговую службу. После Революции Достоинства покинул территорию Украины.

В Украине против него было начато несколько уголовных дел. Экс-министру объявили о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

В августе 2019 года его заочно арестовали по делу о возглавляемой бывшим президентом Януковичем преступной организации, которая, по данным следствия, вывела из госбюджета 3,1 млрд гривен на счета фиктивных предприятий. 

13 мая 2020 года ВАКС отменил решение о заочном аресте Клименко. В суде поясняли, что для заочного ареста необходимо, чтобы человек находился в статусе подозреваемого и его объявили в международный розыск, и второе требование не было должным образом выполнено. 

Контекст:

Санкции против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал. В последний раз Европейский союз продлил их на год в марте 2021 года

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, два его сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров и его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего. В 2020 году санкции сняли с Азарова и Ставицкого, в 2021 – с Арбузова и Табачника. 

Теперь в списке остаются восемь человек: Янукович с сыном, Пшонка с сыном, Захарченко, Ратушняк, Клименко и Курченко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял в феврале 2021 года, что ЕС может снимать санкции против бывших украинских чиновников, если "санкции сыграли свою роль".

Теги: Виктор Янукович, санкции, Александр Клименко, Европейский союз, растрата, Евросоюз, Рикард Йозвяк
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