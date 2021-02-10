ЕС может снять санкции с сына Януковича и еще троих соратников экс-президента – СМИ

С Александра Януковича, сына бывшего президента Украины Виктора Януковича, бывшего первого вице-премьера и экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-министра образования Дмитрия Табачника могут снять европейские санкции, сообщает "Радио свобода".

Янукович-младший вместе с рядом чиновников попал под санкции в 2014 году Фото: depositphotos.com

Дипломаты Европейского союза рассматривают возможность снять санкции с нескольких украинских экс-чиновников, которые могли быть причастны к нецелевому использованию украинских государственных средств. Об этом "Радио Свобода" сообщили источники в ЕС.

В частности, санкции могут снять с Александра Януковича, сына бывшего президента Украины Виктора Януковича, бывшего первого вице-премьера и экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Несколько дипломатов ЕС, знакомых с переговорами, но не уполномоченных говорить под запись, рассказали, что в санкционном списке есть "ряд слабых дел", которые могут быть обжалованы в суде Европейского союза и в которых Украина не предоставила убедительных доказательств.

По данным источников, продолжаются дискуссии вокруг присутствия в списке экс-президента Виктора Януковича и бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки. В Европейском союзе есть консенсус, что санкционный режим должен продолжаться, но с определенными коррективами.

Санкции против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал. В последний раз Европейский союз продлил их до 6 марта 2020 года.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, два его сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров и его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего. В 2020 году санкции сняли с Азарова и Ставицкого.

Сейчас в списке остаются экс-президент и девять его соратников: Александр Янукович, Пшонка с сыном, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Табачник, Курченко.