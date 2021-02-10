ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

ЕС может снять санкции с сына Януковича и еще троих соратников экс-президента – СМИ

С Александра Януковича, сына бывшего президента Украины Виктора Януковича, бывшего первого вице-премьера и экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-министра образования Дмитрия Табачника могут снять европейские санкции, сообщает "Радио свобода".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Янукович-младший вместе с рядом чиновников попал под санкции в 2014 году
Янукович-младший вместе с рядом чиновников попал под санкции в 2014 году
Фото: depositphotos.com

Дипломаты Европейского союза рассматривают возможность снять санкции с нескольких украинских экс-чиновников, которые могли быть причастны к нецелевому использованию украинских государственных средств. Об этом "Радио Свобода" сообщили источники в ЕС.

В частности, санкции могут снять с Александра Януковича, сына бывшего президента Украины Виктора Януковича, бывшего первого вице-премьера и экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Несколько дипломатов ЕС, знакомых с переговорами, но не уполномоченных говорить под запись, рассказали, что в санкционном списке есть "ряд слабых дел", которые могут быть обжалованы в суде Европейского союза и в которых Украина не предоставила убедительных доказательств. 

По данным источников, продолжаются дискуссии вокруг присутствия в списке экс-президента Виктора Януковича и бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки. В Европейском союзе есть консенсус, что санкционный режим должен продолжаться, но с определенными коррективами.

Санкции против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал. В последний раз Европейский союз продлил их до 6 марта 2020 года.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, два его сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров и его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко. 

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего. В 2020 году санкции сняли с Азарова и Ставицкого.

Сейчас в списке остаются экс-президент и девять его соратников: Александр Янукович, Пшонка с сыном, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Табачник, Курченко.

Теги: Дмитрий Табачник, санкции, Александр Янукович, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Европейский союз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Витвицкая призналась, что больше года пыталась спасти свой брак
Витвицкая призналась, что больше года пыталась спасти свой брак
Что подарить мужчине в День святого Валентина
Что подарить мужчине в День святого Валентина
Умер представитель известной кинодинастии Болливуда Раджив Капур
Умер представитель известной кинодинастии Болливуда Раджив Капур
"Атлантида" Васяновича не попала в короткий список "Оскара"
"Атлантида" Васяновича не попала в короткий список "Оскара"
  "Джейми – полный придурок". Бойфренд Спирс обвинил ее отца в попытке контролировать их отношения
  "Джейми – полный придурок". Бойфренд Спирс обвинил ее отца в попытке контролировать их отношения
"Буду откровенен, люблю пожрать". Судья "МастерШеф" Ярославский заявил, что никак не может вернуться к прежнему весу
"Буду откровенен, люблю пожрать". Судья "МастерШеф" Ярославский заявил, что никак не может вернуться к прежнему весу
Мишель Обама станет ведущей детского кулинарного шоу на Netflix
Мишель Обама станет ведущей детского кулинарного шоу на Netflix
Лопес заявила, что во время изоляции им с женихом Родригесом понадобилась помощь психолога
Лопес заявила, что во время изоляции им с женихом Родригесом понадобилась помощь психолога
"После занятий крепатура такая, будто два часа в спортзале работала". Витвицкая ради похудения занялась боксом
"После занятий крепатура такая, будто два часа в спортзале работала". Витвицкая ради похудения занялась боксом
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"После тренировки – контрастный душ, чтобы по телу пробежала легкая дрожь". Ани Лорак рассказала, какие упражнения помогают ей оставаться в форме
"После тренировки – контрастный душ, чтобы по телу пробежала легкая дрожь". Ани Лорак рассказала, какие упражнения помогают ей оставаться в форме
"Еще один Панин! Жесть!", "Блин, какой-то киви волосатый", "Киви большой", "Ты же отец двоих детей". Остапчук оголился полностью
"Еще один Панин! Жесть!", "Блин, какой-то киви волосатый", "Киви большой", "Ты же отец двоих детей". Остапчук оголился полностью
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Мишель Шмыгаль", "Главное не перепутать". В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета
"Мишель Шмыгаль", "Главное – не перепутать". В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета
Принцесса Евгения родила первенца
Принцесса Евгения родила первенца
Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото
Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS