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ПОЛИТИКА

Шмыгаль: ЕС может снимать санкции против бывших украинских чиновников, если санкции сыграли свою роль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не подтвердил и не опроверг, что ЕС готовится снять санкции с ряда чиновников режима экс-президента Виктора Януковича.

Шмыгаль заверил, что Европа непреклонно поддерживает Украину, в том числе санкциями
Шмыгаль заверил, что Европа непреклонно поддерживает Украину, в том числе санкциями
Фото: EPA

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что Европа "остается на твердых, непреклонных позициях" относительно поддержки Украины, в частности, в санкционной политике. Об этом он сказал 11 февраля на пресс-конференции в Брюсселе, передает корреспондент "ГОРДОН".

Так Шмыгаль прокомментировал вопрос журналиста о сообщениях в СМИ, что ЕС рассматривает возможность снять санкции с сына экс-президента Виктора Януковича Александра, экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

"Относительно отдельных физических лиц – там, где санкции сыграли свою роль, где средства или ценности, которые были украдены, возвращены, – там санкции могут завершать свое действие", – пояснил Шмыгаль, добавив, что эта процедура подлежит отдельному рассмотрению, включая диалог между Украиной и ЕС на законодательном уровне.

При этом он не уточнил, верно ли, что эта процедура сейчас применяется к указанным чиновникам. 

Шмыгаль также поблагодарил ЕС за поддержку суверенитета Украины и непризнание аннексии Крыма и добавил, что Украина рассчитывает на расширение санкционных списков ЕС после внедрения нового глобального режима санкций за нарушения прав человека. 

Санкции против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал. В последний раз Европейский союз продлил их до 6 марта 2020 года. В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточного прогресса в украинском следствии против них. 

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, два его сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров и его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко. 

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего. В 2020 году санкции сняли с Азарова и Ставицкого.

Сейчас в списке остаются экс-президент и девять его соратников: Александр Янукович, Пшонка с сыном, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Табачник, Курченко.

Теги: Дмитрий Табачник, санкции, Александр Янукович, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Европейский союз, Евросоюз, Денис Шмыгаль
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