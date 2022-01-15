Российские военные будут травиться или будут убиты и найдены в сарае – Чалый о возможной оккупации Украины

Журналистка попросила его прокомментировать мнение британского историка Нила Фергюссона, который в статье для Bloomberg предположил, что президент РФ Владимир Путин хотел бы провести "парад победы" над Украиной в Полтаве.

"Пусть идет. Я думаю, что он там и останется... под Полтавой. Я был на днях в Полтаве, Харькове, Ахтырке. Я вам скажу, что люди уже не так воспринимают, как в 2014 году. Они увидели последствия – Донецк, Луганск – что такое эта "русская весна", – сказал дипломат.

Он считает, что "никто уже эту "русскую весну" к себе не пустит".

"Знаете, перед "парадом" российские военные будут чем-то травиться ночью там, где они расположены, или будут убиты и найдены в сарае. То есть не будет уже такого, как Путин думал себе в 2014 году. Я уверен в этом", – заявил Чалый.

По его словам, чтобы оккупировать территорию, "нужно иметь хотя бы на 40 жителей одного обученного, не просто десантника, а который может удерживать оккупацию".

"Это должны быть люди, обученные полицейским миссиям. Это надо всю российскую армию завести на территорию Украины. А у них даже такого ресурса нет. Поэтому я этого и не ожидаю, никаких "парадов" Путина в Полтаве не будет", – объяснил Чалый.

Он подчеркнул, что в случае масштабного вторжения в Украину "убитых россиян будут тысячи как минимум сразу".

"В России, даже в этой диктаторской России, авторитарной, это приведет к очень серьезным проблемам", – прогнозирует дипломат.