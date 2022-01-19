Блинкен встретился с Зеленским по просьбе Байдена. Госсекретарь США назвал три причины визита в Украину

Об этом Блинкен рассказал 19 января в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видеофрагменты переговоров опубликованы в YouTube "24 канала".

"Для нас очень важен ваш визит, лично ваш визит. Это еще раз подчеркивает мощную поддержку нашей независимости, суверенитета страны со стороны Соединенных Штатов Америки", – сказал Зеленский.

Блинкен отметил, что его визит в Украину связан с просьбой Байдена.

"Он попросил меня приехать по трем причинам: еще раз подтвердить… поддержку, оказываемую США Украине... Байден попросил меня отметить нашу приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины... Президент хотел, чтобы я приехал и непосредственно с вами и коллегами обсудил итоги недели интенсивной дипломатии, которую мы завершили вместе с Россией на прошлой неделе, а также проконсультироваться по поводу следующих шагов, что включает встречу в пятницу с министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым", – отметил Блинкен.

По его словам, возле границ Украины находятся около 100 тыс. российских солдат, что является "беспрецедентной угрозой" для страны.

Блинкен подчеркнул, что США "четко высказали преференцию тому, чтобы найти дипломатическое решение конфликта и с тем, чтобы обеспечить деэскалацию ситуации".

В то же время Штаты сказали России, что если Москва выберет агрессию против Украины, то она "будет иметь серьезные последствия, которые последуют не только со стороны США, но и от Европы и других стран мира", добавил госсекретарь.

"Встречи такие, как сегодняшняя, и консультации, которые будут у меня завтра в Берлине с вашими и нашими европейскими партнерами, обеспечат то, чтобы мы говорили одним голосом, выступали с одной позиции против Москвы… Цель России – посеять раскол между нашими странами, мы не можем позволить им это сделать, – сказал Блинкен. – Мы должны с вами действовать сообща, продолжить наше единство и усилить его – оно важнее всего на данный момент, в частности в случае агрессии со стороны России".

Украинцы, по словам госсекретаря США, за несколько последних лет показали, что "при помощи друзей по всему миру они не могут не преодолеть никаких препятствий – они могут преодолеть любые препятствия".

ВИДЕО

Видео: 24 Канал / YouTube

Блинкен прилетел в Украину в первой половине дня 19 января. Перед переговорами с Зеленским он встретился с американскими дипломатами в Киеве.

Госсекретарь США заявил, что президент РФ Владимир Путин может "в очень короткие сроки" предпринять агрессивные действия против Украины.

19 января у Блинкена также запланирована встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По информации Госдепартамента США, из Киева Блинкен 20 января отправится в Берлин, чтобы обсудить с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок сдерживание российской агрессии против Украины.

После встреч в Киеве и Берлине Блинкен отправится в Женеву, где 21 января проведет переговоры с Лавровым, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства США.

"Я еду в Киев и Берлин, где встречусь с нашими партнерами и союзниками, а затем встречусь с моим российским коллегой в Женеве. Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины", – написал Блинкен в Twitter 18 января.