ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шлосберг о предложении КПРФ о признании боевиков "ЛДНР": Выдвижение на арену больших международных разговоров еще одного аргумента

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Шлосберга, самая большая угроза для Украины заключается "в фиксации отчуждения ОРДЛО"
По словам Шлосберга, самая большая угроза для Украины заключается "в фиксации отчуждения ОРДЛО"
Фото: shlosberg.ru

Пакет документов о признании террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" был подан в Госдуму РФ месяц назад, но не регистрировался официально, в Москве ждали саммита Россия – НАТО.

Такое мнение в программе "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" выразил российский оппозиционный политик и правозащитник Лев Шлосберг.

"И пока переговоры не состоялись, никакой документ от фракции КПРФ никуда не подавался… Таким образом, это выдвижение на арену больших международных разговоров еще одного аргумента… Ввести войска в Украину, которая контролируется Украиной, [президент РФ Владимир] Путин сейчас не может... а попытаться поиграть с территорией, которая фактически удерживается Россией, – это получается возможным", – сказал он.

По словам Шлосберга, самая большая угроза для Украины заключается "в фиксации отчуждения ОРДЛО".

"Подготовка к политическому признанию государственной независимости "ДНР" и "ЛНР" – это подготовка к их другому государственному статусу, в чем-то похожем на статус Абхазии и Южной Осетии. Когда нахождение на этой территории российских войск объявляется делом этих псевдогосударств. Когда это уже не предмет переговоров с Украиной, а предмет переговоров с этими самоназванными руководителями, самопровозглашенными государствами", – отметил политик.    

Для России, как подчеркнул Шлосберг, это "очень опасное действие", потому что оно "полностью ликвидирует вторые Минские соглашения, на которых РФ настаивает".

"Но совершенно очевидно, что Минские соглашения не реализованы. Ни один их пункт… не реализован. Они перестали быть для России… ограничивающим фактором в действии", – резюмировал правозащитник.   

Проект постановления об обращении к Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы РФ 19 января.

Авторы документа – представители КПРФ Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий, Алексей Куринный – назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР". По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР". По его словам, "сегодня важно добиться более весомого решения" в требованиях РФ к США и НАТО по "гарантиям безопасности".

В то же время если США и НАТО откажутся от предложений Москвы, то "начинает реализовываться план Б, при котором это заявление, возможно, найдет реализацию", подчеркнул Водолацкий.

В Кремле отказались комментировать инициативу КПРФ до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В середине января американские СМИ, в частности, CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Госдума, КПРФ, агрессия, угрозы, боевики, Лев Шлосберг, Минские соглашения, ДНР, документы, ток-шоу, ЛНР, ОРДЛО, ЛДНР, Свобода слова Савика Шустера, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери
Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини
"Снежная королева". 26-летняя Кендалл Дженнер в меховых унтах показала голый пах, позируя без одежды в сугробе
"Снежная королева". 26-летняя Кендалл Дженнер в меховых унтах показала голый пах, позируя без одежды в сугробе
Katya Chilly о нацотборе на "Евровидение 2022": Мы создали песню, которая могла привезти победу. Поэтому не прошли даже в первый тур
Katya Chilly о нацотборе на "Евровидение 2022": Мы создали песню, которая могла привезти победу. Поэтому не прошли даже в первый тур
"Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы". Kazka отправляется в мировой гастрольный тур
"Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы". Kazka отправляется в мировой гастрольный тур
"Трудно подобрать слова после долгих лет ожидания и отчаяния". Ведущий из РФ Суханов получил украинский паспорт
"Трудно подобрать слова после долгих лет ожидания и отчаяния". Ведущий из РФ Суханов получил украинский паспорт
"Глеб общается с папой". Билык показала отца своего 22-летнего сына
"Глеб общается с папой". Билык показала отца своего 22-летнего сына
"Меня сейчас волнует формирование партии". Притула опроверг слухи о том, что будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
"Меня сейчас волнует формирование партии". Притула опроверг слухи о том, что будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала промежность вблизи и засветила соски
Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала промежность вблизи и засветила соски
"Мне жаль, но шоу не готово". Адель отменила концерты в Лас-Вегасе за сутки до начала выступлений
"Мне жаль, но шоу не готово". Адель отменила концерты в Лас-Вегасе за сутки до начала выступлений
"Главное, чтобы вам нравилось". Сильно постройневшая Мозговая примерила мини-платье, влезть в которое мечтала почти год
"Главное, чтобы вам нравилось". Сильно постройневшая Мозговая примерила мини-платье, влезть в которое мечтала почти год
"Не вижу ничего зазорного. Мне сложно ухаживать за ней". Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что оформила мать в пансионат для пожилых людей
"Не вижу ничего зазорного. Мне сложно ухаживать за ней". Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что оформила мать в пансионат для пожилых людей
"К беременности". "Пусть принесет уже кого-то в животик". К экс-участнице "НеАнгелов" Вике на Мальдивах прилетел аист
"К беременности". "Пусть принесет уже кого-то в животик". К экс-участнице "НеАнгелов" Вике на Мальдивах прилетел аист
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка
  Умер актер и музыкант Мит Лоуф
  Умер актер и музыкант Мит Лоуф
"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами
"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (135724)
2
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах (122669)
3
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь (111970)
4
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп (106138)
5
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Суперпопка". Каменских показала голый пах в движении (101644)
6
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом (92669)
7
"Самая сисястая звезда". 41-летняя Семенович показала, как выглядела в разном возрасте (54237)
8
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи (50069)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS