Шлосберг о предложении КПРФ о признании боевиков "ЛДНР": Выдвижение на арену больших международных разговоров еще одного аргумента

Такое мнение в программе "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" выразил российский оппозиционный политик и правозащитник Лев Шлосберг.

"И пока переговоры не состоялись, никакой документ от фракции КПРФ никуда не подавался… Таким образом, это выдвижение на арену больших международных разговоров еще одного аргумента… Ввести войска в Украину, которая контролируется Украиной, [президент РФ Владимир] Путин сейчас не может... а попытаться поиграть с территорией, которая фактически удерживается Россией, – это получается возможным", – сказал он.

По словам Шлосберга, самая большая угроза для Украины заключается "в фиксации отчуждения ОРДЛО".

"Подготовка к политическому признанию государственной независимости "ДНР" и "ЛНР" – это подготовка к их другому государственному статусу, в чем-то похожем на статус Абхазии и Южной Осетии. Когда нахождение на этой территории российских войск объявляется делом этих псевдогосударств. Когда это уже не предмет переговоров с Украиной, а предмет переговоров с этими самоназванными руководителями, самопровозглашенными государствами", – отметил политик.

Для России, как подчеркнул Шлосберг, это "очень опасное действие", потому что оно "полностью ликвидирует вторые Минские соглашения, на которых РФ настаивает".

"Но совершенно очевидно, что Минские соглашения не реализованы. Ни один их пункт… не реализован. Они перестали быть для России… ограничивающим фактором в действии", – резюмировал правозащитник.

Проект постановления об обращении к Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы РФ 19 января.

Авторы документа – представители КПРФ Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий, Алексей Куринный – назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР". По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР". По его словам, "сегодня важно добиться более весомого решения" в требованиях РФ к США и НАТО по "гарантиям безопасности".

В то же время если США и НАТО откажутся от предложений Москвы, то "начинает реализовываться план Б, при котором это заявление, возможно, найдет реализацию", подчеркнул Водолацкий.

В Кремле отказались комментировать инициативу КПРФ до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума.