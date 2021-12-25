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Украина готова и дальше выполнять Минские соглашения, но должен быть четкий план по деоккупации ОРДЛО – Ермак

Ермак: Должен быть четкий план работы по деоккупации части территории двух областей Украины
Ермак: Должен быть четкий план работы по деоккупации части территории двух областей Украины
Фото: EPA

Украина готова выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе, но в нем есть вопросы, которые могут по-разному интерпретироваться. Об этом в интервью "Фокусу", опубликованном 24 декабря, заявил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"В документах есть спорные вопросы, есть некоторые положения, сформулированные таким образом, что трактуются сторонами по-разному. Поэтому Украина предлагает и будет предлагать пути выхода из создавшейся ситуации, главное – чтобы было желание "с той стороны", – сказал Ермак.

В пример он привел требования ОБСЕ к проведению выборов. В случае выполнения положения о границе, зафиксированного в Минских соглашениях, обеспечить их будет невозможно, отметил Ермак.

"Что касается "формулы Штайнмайера", она была действительно согласована в рамках Парижского саммита, и я не вижу в ней ничего плохого… В этой формуле ключевой момент – что легитимность выборов подтверждается ОБСЕ. Есть так называемый Копенгагенский документ, который устанавливает принципы проведения демократических выборов. То есть выборы должны проходить полностью под контролем украинской власти, с участием всех украинских партий, СМИ и международных наблюдателей, а правоохранители Украины должны обеспечивать безопасность, – отметил Ермак. – Никаких чужих боевиков и тем более иностранных регулярных войск там быть не может. И, конечно, граница на момент выборов уже должна контролироваться правительством государства, которое проводит выборы".

По словам главы ОПУ, это означает, что "в данном случае выполнение пункта о границе, записанного в Минском протоколе, привело бы к тому, что ОБСЕ не смогла бы признать эти выборы легитимными".

Таких коллизий "еще очень много", добавил Ермак.

"Мы всегда говорим, что наша страна готова и дальше выполнять Минские соглашения, но должен быть четкий план этой работы по деоккупации части территории двух областей Украины. Но российская сторона тоже должна продемонстрировать желание выполнять Минские соглашения, начиная с полноценного соблюдения режима прекращения огня, заканчивая другими договоренностями Парижского саммита в нормандском формате", – резюмировал руководитель ОПУ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. 

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Кулеба отметил 17 декабря, что Украина готова выполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей Парижского саммита по безопасности.

Теги: Россия, Украина, выборы, ОБСЕ, Донбасс, переговоры, агрессия, Минские соглашения, конфликт, ОРДЛО, интервью, Офис президента Украины, Андрей Ермак, соглашение
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