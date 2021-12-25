Украина готова и дальше выполнять Минские соглашения, но должен быть четкий план по деоккупации ОРДЛО – Ермак

"В документах есть спорные вопросы, есть некоторые положения, сформулированные таким образом, что трактуются сторонами по-разному. Поэтому Украина предлагает и будет предлагать пути выхода из создавшейся ситуации, главное – чтобы было желание "с той стороны", – сказал Ермак.

В пример он привел требования ОБСЕ к проведению выборов. В случае выполнения положения о границе, зафиксированного в Минских соглашениях, обеспечить их будет невозможно, отметил Ермак.

"Что касается "формулы Штайнмайера", она была действительно согласована в рамках Парижского саммита, и я не вижу в ней ничего плохого… В этой формуле ключевой момент – что легитимность выборов подтверждается ОБСЕ. Есть так называемый Копенгагенский документ, который устанавливает принципы проведения демократических выборов. То есть выборы должны проходить полностью под контролем украинской власти, с участием всех украинских партий, СМИ и международных наблюдателей, а правоохранители Украины должны обеспечивать безопасность, – отметил Ермак. – Никаких чужих боевиков и тем более иностранных регулярных войск там быть не может. И, конечно, граница на момент выборов уже должна контролироваться правительством государства, которое проводит выборы".

По словам главы ОПУ, это означает, что "в данном случае выполнение пункта о границе, записанного в Минском протоколе, привело бы к тому, что ОБСЕ не смогла бы признать эти выборы легитимными".

Таких коллизий "еще очень много", добавил Ермак.

"Мы всегда говорим, что наша страна готова и дальше выполнять Минские соглашения, но должен быть четкий план этой работы по деоккупации части территории двух областей Украины. Но российская сторона тоже должна продемонстрировать желание выполнять Минские соглашения, начиная с полноценного соблюдения режима прекращения огня, заканчивая другими договоренностями Парижского саммита в нормандском формате", – резюмировал руководитель ОПУ.