Глава Госдумы РФ Володин заявил, что НАТО хочет оккупировать Украину

Спикер Госдумы России считает, что инициатива о необходимости признания "ЛНР" и "ДНР" должна быть рассмотрена на следующей неделе Фото: @YByNhEuJTP2O4On / Тwitter

В ответ на просьбы журналистов дать оценку проекту постановления Государственной думы об обращении к президенту России Владимиру Путину “о необходимости признания “ДНР” и “ЛНР”, он написал, что предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный.

"В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы. Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом [Украины Владимиром] Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить", – отметил Володин.

Он сообщил, что фракция "Справедливая Россия — За правду" готова поддержать проект. А депутатов от "Единой России", по его словам, "также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории "ДНР" и "ЛНР".

"Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в "ДНР" и "ЛНР" необходимо искать", – резюмировал спикер Госдумы РФ.