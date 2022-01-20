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В Госдуме РФ назвали поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР". В Кремле отказались его комментировать

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В Госдуму РФ внесли проект постановления об обращении к Путину о признании боевиков "ЛНР" и "ДНР"
В Госдуму РФ внесли проект постановления об обращении к Путину о признании боевиков "ЛНР" и "ДНР"
Фото: depositphotos.com

Проект постановления об обращении Госдумы России к президенту о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР", подготовленный фракцией Коммунистической партии РФ, является поспешным.

Такое мнение 20 января в комментарии ТАСС выразил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, "сегодня важно добиться более весомого решения" в требованиях РФ к США и НАТО по "гарантиям безопасности".

А заявление о признании боевиков "ЛНР" и "ДНР" может "спровоцировать переговорщиков" на то, чтобы "назвать Россию агрессором", отметил Водолацкий.

В то же время если США и НАТО откажутся от предложений Москвы, то "начинает реализовываться план Б, при котором это заявление, возможно, найдет реализацию", подчеркнул депутат российской Госдумы.

В Кремле отказались комментировать инициативу КПРФ до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Госдуме сначала должно состояться голосование – "это обращение или будет принято, или не будет принято". Спикер Кремля отметил, что "есть определенная процедура и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считает возможным".

Проект постановления об обращении к Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы 19 января.

Авторы документа – представители КПРФ Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий, Алексей Куринный – назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР". По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В середине января американские СМИ, в частности, CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Донбасс, депутаты, Госдума, Дмитрий Песков, КПРФ, террористы, боевики, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, признание, ЛДНР, обращение
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