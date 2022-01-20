В Госдуме РФ назвали поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР". В Кремле отказались его комментировать

В Госдуму РФ внесли проект постановления об обращении к Путину о признании боевиков "ЛНР" и "ДНР" Фото: depositphotos.com

Такое мнение 20 января в комментарии ТАСС выразил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, "сегодня важно добиться более весомого решения" в требованиях РФ к США и НАТО по "гарантиям безопасности".

А заявление о признании боевиков "ЛНР" и "ДНР" может "спровоцировать переговорщиков" на то, чтобы "назвать Россию агрессором", отметил Водолацкий.

В то же время если США и НАТО откажутся от предложений Москвы, то "начинает реализовываться план Б, при котором это заявление, возможно, найдет реализацию", подчеркнул депутат российской Госдумы.

В Кремле отказались комментировать инициативу КПРФ до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Госдуме сначала должно состояться голосование – "это обращение или будет принято, или не будет принято". Спикер Кремля отметил, что "есть определенная процедура и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считает возможным".

Проект постановления об обращении к Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы 19 января.

Авторы документа – представители КПРФ Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий, Алексей Куринный – назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР". По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.