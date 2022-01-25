Госдума РФ собирается рассмотреть обращение о признании территорий, оккупированных "ЛДНР"

По его словам, постановление об этом собираются обсудить в феврале.
Проект постановления об обращении к Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы 19 января.
Авторы документа – 11 представителей КПРФ – назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР". По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.
Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР". По его словам, "сегодня важно добиться более весомого решения" в требованиях РФ к США и НАТО по "гарантиям безопасности".
В Кремле отказались комментировать инициативу КПРФ до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.