Кулеба: Возможное признание Россией "ЛНР" и "ДНР" станет очевидным и полным выходом РФ из Минских соглашений

Кулеба: Россия говорит многое. К примеру, что она никогда "не нападала" на Украину Фото: EPA

"Возможное признание "ЛНР" и "ДНР" Российской Федерацией станет очевидным и полным выходом России из Минских соглашений", – сказал министр.

По его словам, несмотря на заявления российской стороны, для мира ситуация на Донбассе является очевидной.

"Россия говорит многое. К примеру, что она никогда "не нападала" на Украину. К примеру, что "их нет" на Донбассе. Для мира картинка здесь является абсолютно четкой и очевидной. Первое. Россия является стороной конфликта. Второе. Россия должна выполнять часть Минских договоренностей, начиная с части безопасности. Третье. Украина за последние годы (и в этом большая заслуга президента [Владимира] Зеленского лично) сделала все для того, чтобы укрепить связи с оккупированными территориями, с гражданами Украины, проживающими на оккупированных территориях, и для выполнения Минских договоренностей и решений нормандских саммитов. Сейчас абсолютно неоспорим факт, что ответственность за ситуацию и за будущее исполнение Минских договоренностей лежит на РФ", – заявил глава МИД.

Проект постановления об обращении к Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы РФ 19 января.

Авторы документа – представители КПРФ Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий, Алексей Куринный – назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР". По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР". По его словам, "сегодня важно добиться более весомого решения" в требованиях РФ к США и НАТО по "гарантиям безопасности".

В то же время если США и НАТО откажутся от предложений Москвы, то "начинает реализовываться план Б, при котором это заявление, возможно, найдет реализацию", подчеркнул Водолацкий.

В Кремле отказались комментировать инициативу КПРФ до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума.