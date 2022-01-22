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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Возможное признание Россией "ЛНР" и "ДНР" станет очевидным и полным выходом РФ из Минских соглашений

Кулеба: Россия говорит многое. К примеру, что она никогда "не нападала" на Украину
Кулеба: Россия говорит многое. К примеру, что она никогда "не нападала" на Украину
Фото: EPA

Возможное признание Россией террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" будет означать ее выход из Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 22 января.

"Возможное признание "ЛНР" и "ДНР" Российской Федерацией станет очевидным и полным выходом России из Минских соглашений", – сказал министр.

По его словам, несмотря на заявления российской стороны, для мира ситуация на Донбассе является очевидной.

"Россия говорит многое. К примеру, что она никогда "не нападала" на Украину. К примеру, что "их нет" на Донбассе. Для мира картинка здесь является абсолютно четкой и очевидной. Первое. Россия является стороной конфликта. Второе. Россия должна выполнять часть Минских договоренностей, начиная с части безопасности. Третье. Украина за последние годы (и в этом большая заслуга президента [Владимира] Зеленского лично) сделала все для того, чтобы укрепить связи с оккупированными территориями, с гражданами Украины, проживающими на оккупированных территориях, и для выполнения Минских договоренностей и решений нормандских саммитов. Сейчас абсолютно неоспорим факт, что ответственность за ситуацию и за будущее исполнение Минских договоренностей лежит на РФ", – заявил глава МИД.

Проект постановления об обращении к Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы РФ 19 января.

Авторы документа – представители КПРФ Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий, Алексей Куринный – назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР". По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР". По его словам, "сегодня важно добиться более весомого решения" в требованиях РФ к США и НАТО по "гарантиям безопасности".

В то же время если США и НАТО откажутся от предложений Москвы, то "начинает реализовываться план Б, при котором это заявление, возможно, найдет реализацию", подчеркнул Водолацкий.

В Кремле отказались комментировать инициативу КПРФ до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В середине января американские СМИ, в частности, CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, Минские соглашения, ДНР, война в Украине, ЛНР
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