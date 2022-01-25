Кулеба о предложении КПРФ о признании боевиков "ЛДНР": Часть большой игры по расшатыванию ситуации

Украина пока не наблюдает намерений в России признавать "ДНР" и "ЛНР", отметил Кулеба Фото: EPA

Такое мнение 24 января в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается этого проекта по инициативе коммунистов. Это такая шпилька в Минские договоренности... Из анализа информации, которая у нас есть, эта инициатива внесена специально как часть расшатывания", – сказал глава МИД Украины.

По словам Кулебы, Украина пока не наблюдает намерений в России признавать "ДНР" и "ЛНР".

"Это часть большой игры по расшатыванию ситуации. Если это будет принято, то это будет де-юре выход России из Минских договоренностей", – добавил министр.

Проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы 19 января.

Авторы документа – представители КПРФ Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий, Алексей Куринный – назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР". По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР". По его словам, "сегодня важно добиться более весомого решения" в требованиях РФ к США и НАТО по "гарантиям безопасности".

В то же время если США и НАТО откажутся от предложений Москвы, то "начинает реализовываться план "Б", при котором это заявление, возможно, найдет реализацию", подчеркнул Водолацкий.

В Кремле отказались комментировать инициативу КПРФ до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума.

Первый замглавы думской фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил 24 января, что Совет Госдумы России обсудит обращение депутатов к Путину о признании боевиков "ЛНР" и "ДНР" в феврале.

В Верховной Раде Украины назвали "путем в пропасть" признание РФ боевиков "ЛДНР".