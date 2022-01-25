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Кулеба о предложении КПРФ о признании боевиков "ЛДНР": Часть большой игры по расшатыванию ситуации

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Украина пока не наблюдает намерений в России признавать "ДНР" и "ЛНР", отметил Кулеба
Украина пока не наблюдает намерений в России признавать "ДНР" и "ЛНР", отметил Кулеба
Фото: EPA

Инициатива КПРФ о признании в России террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" есть частью "большой игры по расшатыванию ситуации".

Такое мнение 24 января в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается этого проекта по инициативе коммунистов. Это такая шпилька в Минские договоренности... Из анализа информации, которая у нас есть, эта инициатива внесена специально как часть расшатывания", – сказал глава МИД Украины.

По словам Кулебы, Украина пока не наблюдает намерений в России признавать "ДНР" и "ЛНР".

"Это часть большой игры по расшатыванию ситуации. Если это будет принято, то это будет де-юре выход России из Минских договоренностей", – добавил министр.

Проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы 19 января.

Авторы документа – представители КПРФ Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий, Алексей Куринный – назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР". По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР". По его словам, "сегодня важно добиться более весомого решения" в требованиях РФ к США и НАТО по "гарантиям безопасности".

В то же время если США и НАТО откажутся от предложений Москвы, то "начинает реализовываться план "Б", при котором это заявление, возможно, найдет реализацию", подчеркнул Водолацкий.

В Кремле отказались комментировать инициативу КПРФ до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума.

Первый замглавы думской фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил 24 января, что Совет Госдумы России обсудит обращение депутатов к Путину о признании боевиков "ЛНР" и "ДНР" в феврале.

В Верховной Раде Украины назвали "путем в пропасть" признание РФ боевиков "ЛДНР".

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В середине января американские СМИ, в частности, CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, МИД Украины, Донбасс, Госдума, КПРФ, террористы, ICTV, боевики, Минские соглашения, Дмитрий Кулеба, ДНР, документы, президент, ЛНР, ОРДЛО, признание, ЛДНР, обращение
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