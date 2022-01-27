В Кремле заявили, что сейчас нет "какой-либо реакции" Путина на предложение начать поставки оружия боевикам "ЛДНР"

Путин "с пониманием" относится к тому, насколько чувствительной для "Единой России" является тема поставок оружия боевикам "ЛДНР", отметил Песков Фото: kremlin.ru

Об этом 27 января сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он отметил, что Владимиру Путину, "естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения".

По словам Пескова, президент "с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является в том числе и для "Единой России", но "сейчас нет какой-либо реакции президента на подобные инициативы".

Спикера Путина спросили, поставляла ли ранее РФ вооружения боевикам "ДНР" и "ЛНР".

Песков ответил отрицательно: "Это что-то новое".

Первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак 26 января заявил о необходимости предоставить боевикам на Донбассе российское оружие. Он тоже утверждает, что Украину "накачивают западным летальным оружием", а "Единая Россия" якобы с тревогой относится к этому.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова Турчака, отметил, что РФ является "сторонником Минских соглашений", и сказал, что Украина якобы их "саботирует".

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил в видеообращении 26 января, что провластное депутатское объединение обратилось к Путину с просьбой предоставить незаконным вооруженным формированиям РФ на Донбассе оружие.

Перед этим на фоне заявлений о, вероятно, готовящемся вторжении России в Украину представители Коммунистической партии РФ предложили признать террористические организации "республиками". Проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы 19 января.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР", однако Госдума планирует рассмотреть этот проект постановления.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал признание РФ боевиков "ЛДНР" "путем в пропасть", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – частью "большой игры по расшатыванию ситуации".