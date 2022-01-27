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В Кремле заявили, что сейчас нет "какой-либо реакции" Путина на предложение начать поставки оружия боевикам "ЛДНР"

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Путин "с пониманием" относится к тому, насколько чувствительной для "Единой России" является тема поставок оружия боевикам "ЛДНР", отметил Песков
Путин "с пониманием" относится к тому, насколько чувствительной для "Единой России" является тема поставок оружия боевикам "ЛДНР", отметил Песков
Фото: kremlin.ru

В Кремле с пониманием относятся к инициативе российских парламентариев направить военную помощь террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", но пока не готовы обсуждать такое предложение.

Об этом 27 января сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он отметил, что Владимиру Путину, "естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения".

По словам Пескова, президент "с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является в том числе и для "Единой России", но "сейчас нет какой-либо реакции президента на подобные инициативы".

Спикера Путина спросили, поставляла ли ранее РФ вооружения боевикам "ДНР" и "ЛНР".

Песков ответил отрицательно: "Это что-то новое".

Первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак 26 января заявил о необходимости предоставить боевикам на Донбассе российское оружие. Он тоже утверждает, что Украину "накачивают западным летальным оружием", а "Единая Россия" якобы с тревогой относится к этому.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова Турчака, отметил, что РФ является "сторонником Минских соглашений", и сказал, что Украина якобы их "саботирует".

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил в видеообращении 26 января, что провластное депутатское объединение обратилось к Путину с просьбой предоставить незаконным вооруженным формированиям РФ на Донбассе оружие.

Перед этим на фоне заявлений о, вероятно, готовящемся вторжении России в Украину представители Коммунистической партии РФ предложили признать террористические организации "республиками". Проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы 19 января.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР", однако Госдума планирует рассмотреть этот проект постановления.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал признание РФ боевиков "ЛДНР" "путем в пропасть", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – частью "большой игры по расшатыванию ситуации".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Россия с 2014 года регулярно завозит в ОРДЛО так называемые гуманитарные грузы. Украина не раз заявляла, что российские "гуманитарные конвои" попадают на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку его не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста.

По данным украинских властей, под видом "гумконвоя" Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оружие, Кремль, Донбасс, Дмитрий Песков, Единая Россия, вооружение, террористы, боевики, помощь, ДНР, парламент, президент, ЛНР, ЛДНР, спикер, обращение
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