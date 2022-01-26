"Единая Россия" попросила Путина предоставить оружие боевикам "ЛДНР" и "обеспечить безопасность" жителей ОРДЛО с российскими паспортами

Васильев сказал, что Украину "накачивают западным летальным оружием".

"Это подготовка к боевым действиям, не иначе, – утверждает российский политик. – Военные обстрелы в Луганской и Донецкой областях увеличились, снова гибнут люди. Истребления людей мы не можем допустить. Мы долго ждали, пока разумное решение восторжествует в Вашингтоне и примут разумное решение, но этого не происходит. Мы только слышим о санкциях и о поступающем оружии в зону конфликта".

Он рассуждал о "нацизме", "возврате бандеровщины" и заявил: "Прежде всего нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь "Луганской и Донецкой республикам" в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан".

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил в сентябре 2021 года, что РФ начала паспортизацию в ОРДЛО, чтобы создать повод для "защиты своих граждан".