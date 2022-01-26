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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Единая Россия" попросила Путина предоставить оружие боевикам "ЛДНР" и "обеспечить безопасность" жителей ОРДЛО с российскими паспортами

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Васильев: Прежде всего нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан
Васильев: Прежде всего нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан
Скриншот: Пресс-служба фракции "Единая Россия" / YouTube

Парламентская фракция "Единая Россия" обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить незаконным вооруженным формированиям РФ на Донбассе оружие. Об этом в своем обращении глава этой фракции в Госдуме Владимир Васильев заявил в видеообращении, которое опубликовала пресс-служба политсилы.

Васильев сказал, что Украину "накачивают западным летальным оружием". 

"Это подготовка к боевым действиям, не иначе, – утверждает российский политик. – Военные обстрелы в Луганской и Донецкой областях увеличились, снова гибнут люди. Истребления людей мы не можем допустить. Мы долго ждали, пока разумное решение восторжествует в Вашингтоне и примут разумное решение, но этого не происходит. Мы только слышим о санкциях и о поступающем оружии в зону конфликта". 

Он рассуждал о "нацизме", "возврате бандеровщины" и заявил: "Прежде всего нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь "Луганской и Донецкой республикам" в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан". 

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил в сентябре 2021 года, что РФ начала паспортизацию в ОРДЛО, чтобы создать повод для "защиты своих граждан".

Контекст:

Первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак 26 января заявил о необходимости предоставить боевикам на Донбассе российское оружие. Он тоже утверждает, что Украину "накачивают западным летальным оружием", а "Единая Россия" якобы с тревогой относится к этому.

Перед этим, на фоне заявлений о, вероятно, готовящемся вторжении России в Украину представители Коммунистической партии РФ предложили признать террористические организации "республиками". Проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы 19 января.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР", однако Госдума планирует рассмотреть этот проект постановления.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал признание РФ боевиков "ЛДНР" "путем в пропасть", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – частью "большой игры по расшатыванию ситуации".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Госдума, Единая Россия, агрессия, вторжение, российская агрессия, война в Украине, Андрей Турчак, война на Донбассе, ОРДЛО
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