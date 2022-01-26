Лавров прокомментировал заявление зампредседателя Совфеда РФ о поставках оружия боевикам на Донбассе

Лавров, комментируя слова Турчака, заявил, что РФ является "сторонником Минских соглашений", и сказал, что Украина якобы их "саботирует".

В частности, Лавров заявил, что страны Запада "должны обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений", и тогда "все вопросы отпадут".

Турчак 26 января заявил о необходимости предоставить боевикам на Донбассе российское оружие. Он утверждает, что Украину "накачивают западным летальным оружием", а "Единая Россия" якобы с тревогой относится к этому.

Это не первое заявление, озвученное российскими политиками в поддержку боевиков "ЛДНР". На фоне заявлений о, вероятно, готовящемся вторжении России в Украину представители Коммунистической партии РФ предложили признать террористические организации "республиками". Проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы 19 января.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР", однако Госдума планирует рассмотреть этот проект постановления.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал признание РФ боевиков "ЛДНР" "путем в пропасть", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – частью "большой игры по расшатыванию ситуации".