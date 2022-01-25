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Резников: Признание Россией террористических "ЛНР" и "ДНР" будет означать выход из Минских соглашений

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Резников: Российская Федерация начала против нас именно гибридную войну
Резников: Российская Федерация начала против нас именно гибридную войну
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Признание Россией террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" будет означать выход из Минских соглашений. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников журналистам в кулуарах Верховной Рады 25 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Российская Федерация начала против нас именно гибридную войну. Информационные атаки – тоже составляющие гибридной войны. А вот такие инициативы российских коммунистов – это тоже провокации, которые имеют целью заставить нас нервничать. Мы не будем нервничать по этому поводу. Призывы признать незаконные террористические группировки на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей – согласно Минским договоренностям, это ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) – это якобы "признание" звучит не первый день. Это старая песня, старый нарратив. Кстати, такой же, как что якобы там "нет россиян", – заявил он.

Резников сказал, что для России это будет "очевидным шагом по выходу из Минских соглашений, демонстрация, что они, по сути, отказываются от Минских соглашений".

По его словам, в таком случае нужно будет искать "другие модели взаимодействия в поиске выхода из этой ситуации".

"Лично у меня предчувствие, что они на это не решатся", – заявил он.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы 19 января. Авторы документа – 11 представителей КПРФ – назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР". По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ. По его словам, "сегодня важно добиться более весомого решения" в требованиях РФ к США и НАТО по "гарантиям безопасности".

В Кремле отказались комментировать инициативу КПРФ до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума.

Совет Госдумы собирается обсудить предложение КПРФ в феврале, заявил первый замглавы думской фракции КПРФ Николай Коломейцев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Алексей Резников, Минские соглашения, ДНР, российская агрессия, война в Украине, ЛНР, ОРДЛО
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