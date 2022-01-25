Резников: Признание Россией террористических "ЛНР" и "ДНР" будет означать выход из Минских соглашений

"Российская Федерация начала против нас именно гибридную войну. Информационные атаки – тоже составляющие гибридной войны. А вот такие инициативы российских коммунистов – это тоже провокации, которые имеют целью заставить нас нервничать. Мы не будем нервничать по этому поводу. Призывы признать незаконные террористические группировки на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей – согласно Минским договоренностям, это ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) – это якобы "признание" звучит не первый день. Это старая песня, старый нарратив. Кстати, такой же, как что якобы там "нет россиян", – заявил он.
Резников сказал, что для России это будет "очевидным шагом по выходу из Минских соглашений, демонстрация, что они, по сути, отказываются от Минских соглашений".
По его словам, в таком случае нужно будет искать "другие модели взаимодействия в поиске выхода из этой ситуации".
"Лично у меня предчувствие, что они на это не решатся", – заявил он.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы 19 января. Авторы документа – 11 представителей КПРФ – назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР". По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.
Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ. По его словам, "сегодня важно добиться более весомого решения" в требованиях РФ к США и НАТО по "гарантиям безопасности".
В Кремле отказались комментировать инициативу КПРФ до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума.
Совет Госдумы собирается обсудить предложение КПРФ в феврале, заявил первый замглавы думской фракции КПРФ Николай Коломейцев.