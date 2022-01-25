Резников: Признание Россией террористических "ЛНР" и "ДНР" будет означать выход из Минских соглашений

"Российская Федерация начала против нас именно гибридную войну. Информационные атаки – тоже составляющие гибридной войны. А вот такие инициативы российских коммунистов – это тоже провокации, которые имеют целью заставить нас нервничать. Мы не будем нервничать по этому поводу. Призывы признать незаконные террористические группировки на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей – согласно Минским договоренностям, это ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) – это якобы "признание" звучит не первый день. Это старая песня, старый нарратив. Кстати, такой же, как что якобы там "нет россиян", – заявил он.

Резников сказал, что для России это будет "очевидным шагом по выходу из Минских соглашений, демонстрация, что они, по сути, отказываются от Минских соглашений".

По его словам, в таком случае нужно будет искать "другие модели взаимодействия в поиске выхода из этой ситуации".

"Лично у меня предчувствие, что они на это не решатся", – заявил он.