СБУ задержала боевика из ОРЛО. Он приехал в Украину оформлять пенсию

По данным следствия, к рядам "ЛНР" боевик присоединился в мае 2015 года Фото: ssu.gov.ua

Об этом 24 января сообщил пресс-центр СБУ.

"Установлено, что он входил в состав группировки, активно участвовавшей в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и трассы Бахмутка", – говорится в сообщении.

По данным следствия, к рядам "ЛНР" боевик присоединился в мае 2015 года, он занимался обслуживанием техники и обустройством фортификационных сооружений.

Отмечается, что боевик покинул группировку из-за конфликта с вожаками, которые "обложили "данью" своих подчиненных". Затем он скрывался на временно не подконтрольной украинским властям территории Луганской области.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Также проверяется информация о возможной причастности боевика к совершению других преступлений.