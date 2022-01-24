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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала боевика из ОРЛО. Он приехал в Украину оформлять пенсию

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По данным следствия, к рядам "ЛНР" боевик присоединился в мае 2015 года
По данным следствия, к рядам "ЛНР" боевик присоединился в мае 2015 года
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Луганской области бывшего участника террористической организации "ЛНР", он пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию для оформления пенсии.

Об этом 24 января сообщил пресс-центр СБУ.

"Установлено, что он входил в состав группировки, активно участвовавшей в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и трассы Бахмутка", – говорится в сообщении.

По данным следствия, к рядам "ЛНР" боевик присоединился в мае 2015 года, он занимался обслуживанием техники и обустройством фортификационных сооружений.

Отмечается, что боевик покинул группировку из-за конфликта с вожаками, которые "обложили "данью" своих подчиненных". Затем он скрывался на временно не подконтрольной украинским властям территории Луганской области.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Также проверяется информация о возможной причастности боевика к совершению других преступлений.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, СБУ, Украина, оккупация, агрессия, террористы, следствие, боевики, контрразведка, Бахмутка, правоохранители, война в Украине, ЛНР, пенсия, подозрение
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