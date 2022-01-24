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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе 10 раз за сутки нарушили перемирие, ранен украинский военный – штаб ООС

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Раненый военный находится в госпитале
Раненый военный находится в госпитале
Фото: depositphotos.com

За сутки 23 января штаб операции Объединенных сил зафиксировал 10 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков на Донбассе, был ранен украинский военный. Об этом сообщил утром 24 января пресс-центр штаба в Facebook.

"Со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, восемь из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении. 

По данным штаба, боевики устраивали обстрелы в направлении Водяного, Катериновки, вблизи Попасной, Новозвановки, Причепиловки. Оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и артиллерии калибра 122 мм.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военный находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сводке.

В штабе почеркнули, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"По состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/299101092245208

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

27 июля 2020 года на Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Теги: Донбасс, военные, вооружение, боевики, Попасная, украинский военный, Водяное, ВСУ, обстрелы, Катериновка, война в Украине, военнослужащий, Новозвановка, война на Донбассе, ранение, ООС, Причепиловка
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