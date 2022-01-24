Боевики на Донбассе 10 раз за сутки нарушили перемирие, ранен украинский военный – штаб ООС

"Со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, восемь из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

По данным штаба, боевики устраивали обстрелы в направлении Водяного, Катериновки, вблизи Попасной, Новозвановки, Причепиловки. Оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и артиллерии калибра 122 мм.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военный находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сводке.

В штабе почеркнули, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"По состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – добавили в штабе.