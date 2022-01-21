За сутки боевики на Донбассе четырежды обстреливали украинские позиции, а их беспилотник пересек линию разграничения – штаб ООС

С начала текущих суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано Фото: EPA

В штабе уточнили, что из пяти нарушений четыре – обстрелы, причем два – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Кроме того, штаб зафиксировал в Луганской области пролет беспилотного летательного аппарата оккупантов, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения

В направлении Опытного незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении Катериновки боевики вели огонь из противотанковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 боевики применили минометы калибра 82 мм. Недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – говорится в сводке.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили боевиков прекратить обстрелы.

"По состоянию на 7.00 21 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – констатировали в штабе.