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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки боевики на Донбассе четырежды обстреливали украинские позиции, а их беспилотник пересек линию разграничения – штаб ООС

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С начала текущих суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано
С начала текущих суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано
Фото: EPA

За минувшие сутки, 20 января, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины, в том числе с использованием запрещенного вооружения, украинские военные не пострадали. Об этом сообщили утром 21 января в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

В штабе уточнили, что из пяти нарушений четыре – обстрелы, причем два – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Кроме того, штаб зафиксировал в Луганской области пролет беспилотного летательного аппарата оккупантов, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения

В направлении Опытного незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении Катериновки боевики вели огонь из противотанковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 боевики применили минометы калибра 82 мм. Недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – говорится в сводке.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили боевиков прекратить обстрелы.

"По состоянию на 7.00 21 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – констатировали в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/297339242421393

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

27 июля 2020 года на Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Теги: боевики, Марьинка, беспилотники, Золотое, Опытное, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, Катериновка, война в Украине, война на Донбассе, режим тишины, ООС, нарушение
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