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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: В случае вторжения РФ в Украину миллионы беженцев будут стоять на границе с Польшей и, возможно, Германией

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Резников подчеркнул, что вторжение в Украину будет "очень и очень тяжелым для россиян"
Резников подчеркнул, что вторжение в Украину будет "очень и очень тяжелым для россиян"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В случае масштабного наступления российских войск на Украину Европа может столкнуться с новым миграционным кризисом. Об этом 19 января в программе Hard Talk на ВВС заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Это будет катастрофа не только для Украины, это будет катастрофа для Европы, поскольку, вероятно, несколько миллионов мигрантов или беженцев будут стоять на границе Украины с Польшей или, возможно, между Германией и Польшей", – сказал министр.

В то же время он подчеркнул, что такое вторжение будет "очень и очень тяжелым для россиян".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, Германия, Украина, Польша, военные, беженцы, агрессия, боевики, кризис, Алексей Резников, вторжение, война в Украине, мигранты, войска
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