Россия на фоне накопления своих войск вблизи Украины провела эвакуацию дипломатов из Львова и Киева – СМИ

По его словам, в последующие несколько дней выехало еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове. Кроме того, дипломатам в двух других российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из Украины, отметил источник в спецслужбе.

Сокращения в посольстве РФ в Украине на фоне наращивания российских войск вблизи украинских границ может быть отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой, подчеркнули чиновники в Киеве и Вашингтоне.

Согласно заявлению официального представителя США, Штатам было известно о готовящейся эвакуации сотрудников посольства РФ в конце декабря прошлого года – в начале января.

Но это оставляет открытым вопрос о том, о чем таким образом сигнализировали в Москве.

Возможно, отмечает The New York Times, РФ пытается поддержать аргумент о том, что США и их западные союзники должны серьезно отнестись к ее требованиям о том, что Украина никогда не может вступить в НАТО, или же показать, что готовится атака на Украину, хотя других сигналов пока не было.