Россия на фоне накопления своих войск вблизи Украины провела эвакуацию дипломатов из Львова и Киева – СМИ

По его словам, в последующие несколько дней выехало еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове. Кроме того, дипломатам в двух других российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из Украины, отметил источник в спецслужбе.
Сокращения в посольстве РФ в Украине на фоне наращивания российских войск вблизи украинских границ может быть отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой, подчеркнули чиновники в Киеве и Вашингтоне.
Согласно заявлению официального представителя США, Штатам было известно о готовящейся эвакуации сотрудников посольства РФ в конце декабря прошлого года – в начале января.
Но это оставляет открытым вопрос о том, о чем таким образом сигнализировали в Москве.
Возможно, отмечает The New York Times, РФ пытается поддержать аргумент о том, что США и их западные союзники должны серьезно отнестись к ее требованиям о том, что Украина никогда не может вступить в НАТО, или же показать, что готовится атака на Украину, хотя других сигналов пока не было.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле на слова Нуланд ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".