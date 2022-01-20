В Кремле пригрозили гражданской войной в Украине, если США "отключат" российские банки от доллара

Россия хочет получить от НАТО "гарантии безопасности", которые включают отказ Альянса от принятия в свой состав стран бывшего СССР Фото: pixabay.com

На готовность Вашингтона к введению жестких санкций против России в случае нового вторжения в Украину Кремль ответил угрозами в адрес украинского руководства.

Песков считает, что подобные заявления могут способствовать дестабилизации обстановки в Украине и вселять ошибочные надежды в "горячие головы" представителей украинской власти, пишет издание.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это может стать началом "новой гражданской войны в Украине", поскольку есть вероятность, что официальный Киев попытается силовым методом решить конфликт на Донбассе.

Песков также заявил, что в Кремле "с завидным постоянством" получают предупреждения о высокой цене, которую Россия может заплатить за вторжение в Украину.