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США поддерживают переговоры в нормандском формате и готовы помогать их проведению, но не участвовать – Блинкен

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Блинкен: Что касается нормандского формата, то США полностью его поддерживают
Блинкен: Что касается нормандского формата, то США полностью его поддерживают
Фото: EPA

США поддерживают переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, трансляция велась на канале Госдепартамента США в YouTube.

"Что касается нормандского формата, то США полностью его поддерживают. Мы всем дали понять – и России, и Украине, – что если мы что-то можем сделать, чтобы способствовать мирным усилиям, мы готовы сделать это в любое время. Не путем присоединения [США] к нормандскому формату, но поддержкой, коммуникацией, если это будет полезным", – заявил Блинкен.

Он выразил надежду, что стороны будут участвовать в этих переговорах "продуктивно", так как это, по его словам, лучший способ выполнить Минские соглашения, "которые действительно являются решением" для России и Украины по ситуации на Донбассе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. 

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Кулеба отметил 17 декабря, что Украина готова выполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей Парижского саммита по безопасности.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Германия, Франция, Донбасс, нормандский формат, Энтони Блинкен, российская агрессия, война в Украине
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