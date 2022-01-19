Глава МИД ФРГ услышала в Киеве и Москве "четкие сигналы" о возобновлении работы "Нормандской четверки" – спикер

На вопрос, является ли проведение такой встречи только желанием, она ответила: "Это не просто желание".

По словам спикера, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время посещения на этой неделе Украины и РФ обсуждала возобновление работы "Нормандской четверки" и услышала "четкие сигналы и четкие обязательства относительно нормандского формата".

Зассе рассказала, что Берлин планирует на базе этих позиций работать в дальнейшем.

В то же время она не смогла назвать конкретных дат и уровня встречи.