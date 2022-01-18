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Глава МИД ФРГ предупредила Лаврова о последствиях в случае использования РФ энергетики в качестве оружия

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Бербок (на фото) 18 января в Москве провела переговоры с Лавровым
Бербок (на фото) 18 января в Москве провела переговоры с Лавровым
Фото: EPA

Использование РФ энергетики в качестве оружия будет иметь последствия для газопровода "Северный поток – 2". Об этом 18 декабря в Москве на совместном брифинге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по итогам их встречи заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД РФ.

"В нашем коалиционном договоре нового правительства мы отметили, что в отношении всех инфраструктурных проектов, в том числе это касается "Северного потока – 2", действует европейское энергетическое законодательство. Как буква его, так и дух. И поэтому сейчас ведется процедура сертификации этого проекта, которая пока приостановлена, – сказала Бербок. – Наше правительство подчеркивало, что если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе для этого трубопровода".

https://www.facebook.com/MIDRussia/videos/755618295397399/

Бербок, говоря о "Северном потоке – 2", отмечала в ходе брифинга в Киеве 17 января, что, если будет дальнейшая эскалация со стороны РФ против Украины, Германия и партнеры будут принимать соответствующие меры.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства.

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) сообщила, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявлял 5 января, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.

Теги: Россия, Германия, Украина, оружие, Сергей Лавров, энергетика, Москва, правительство, МИД России, ФРГ, агрессия, газопровод, МИД Германии, коалиция, Северный поток – 2, запуск, брифинг, Анналена Бербок
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