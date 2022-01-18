Глава МИД ФРГ предупредила Лаврова о последствиях в случае использования РФ энергетики в качестве оружия

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД РФ.

"В нашем коалиционном договоре нового правительства мы отметили, что в отношении всех инфраструктурных проектов, в том числе это касается "Северного потока – 2", действует европейское энергетическое законодательство. Как буква его, так и дух. И поэтому сейчас ведется процедура сертификации этого проекта, которая пока приостановлена, – сказала Бербок. – Наше правительство подчеркивало, что если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе для этого трубопровода".

Бербок, говоря о "Северном потоке – 2", отмечала в ходе брифинга в Киеве 17 января, что, если будет дальнейшая эскалация со стороны РФ против Украины, Германия и партнеры будут принимать соответствующие меры.