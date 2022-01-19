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ПОЛИТИКА

Ермак сказал, когда может состояться следующая встреча советников лидеров "Нормандской четверки"

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Ермак рассказал, что будут обсуждать на встрече советников глав "Нормандской четверки"
Ермак рассказал, что будут обсуждать на встрече советников глав "Нормандской четверки"
Фото: EPA

Встреча политических советников глав стран "Нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция) по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться до конца января. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак журналистам 19 января, пишет "РБК-Украина".

"Я думаю, до конца месяца состоится встреча политических советников нормандского формата. На этой встрече может обсуждаться верификационный механизм с участием Германии и Франции по режиму прекращения огня", – сказал он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, сообщили в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

15 декабря Кулеба заявил, что Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

4 января 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с внешнеполитическими советниками лидеров Германии и Франции Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву и переговорами с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

6 января в Москве прошли переговоры Козака с Плетнером и Бонном. По словам замглавы администрации президента РФ, это были "краткие установочные переговоры", чтобы "сверить часы" по поводу реализации Минских соглашений". По его словам, участники обсудили возможность организации встречи в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) на уровне министров иностранных дел.

Бонн и Плетнер прибыли в Киев 10 января. В тот же день они провели встречу с Ермаком.

13 января канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал встречу переговорщиков в рамках нормандского формата, ее дату он не назвал.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, нормандский формат, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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