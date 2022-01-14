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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Именно та позиция, которую ожидает украинский народ". Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины

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Зеленский поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку Украины со стороны Великобритании
Зеленский поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку Украины со стороны Великобритании 
Фото: EPA (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого собеседники обменялись мнениями о возможных шагах по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины. Обменялись мнениями о возможных шагах по деэскалации. Прилагаем общие усилия для достижения мира. Ценю неизменную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины", – написал президент. 

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Зеленский рассказал Джонсону о ситуации вокруг Украины. Президент отдельно сделал акцент на предпринимаемых шагах для достижения мира в рамках имеющихся переговорных форматов и рассказал о мерах, предпринимаемых украинской стороной для активизации переговорного процесса в рамках нормандского формата. 

Зеленский поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины. Он также отметил важность практической помощи, которую оказывает Великобритания Украине.

"Ваша позиция четкая, понятная и неизменная. И это именно та позиция, которую ожидает украинский народ от наших партнеров", – цитирует слова президента пресс-служба.

Глава государства также заявил, что позиция западных стран в диалоге с Российской Федерацией должна оставаться жесткой и решительной; нужно быть готовыми к безотлагательному введению превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессивным намерениям Кремля.

"Собеседники констатировали общность оценок проекта "Северный поток – 2", который используется как энергетическое оружие", – добавили в Офисе президента Украины. 

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО". Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.

Теги: Великобритания, санкции, Борис Джонсон, нормандский формат, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, Северный поток – 2, границы
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