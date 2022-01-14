"Именно та позиция, которую ожидает украинский народ". Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины

"Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины. Обменялись мнениями о возможных шагах по деэскалации. Прилагаем общие усилия для достижения мира. Ценю неизменную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины", – написал президент.

Провів плідну розмову з @BorisJohnson. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо можливих кроків з деескалації. Докладаємо спільних зусиль для досягнення миру. Ціную незмінну підтримку * суверенітету й територіальної цілісності * . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2022

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Зеленский рассказал Джонсону о ситуации вокруг Украины. Президент отдельно сделал акцент на предпринимаемых шагах для достижения мира в рамках имеющихся переговорных форматов и рассказал о мерах, предпринимаемых украинской стороной для активизации переговорного процесса в рамках нормандского формата.

Зеленский поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины. Он также отметил важность практической помощи, которую оказывает Великобритания Украине.

"Ваша позиция четкая, понятная и неизменная. И это именно та позиция, которую ожидает украинский народ от наших партнеров", – цитирует слова президента пресс-служба.

Глава государства также заявил, что позиция западных стран в диалоге с Российской Федерацией должна оставаться жесткой и решительной; нужно быть готовыми к безотлагательному введению превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессивным намерениям Кремля.

"Собеседники констатировали общность оценок проекта "Северный поток – 2", который используется как энергетическое оружие", – добавили в Офисе президента Украины.