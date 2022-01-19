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ПОЛИТИКА

Блинкен сомневается в необходимости вовлечения США в нормандский формат

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Блинкен: Я не думаю, что вопрос состоит в том, чтобы присоединиться к формату
Блинкен: Я не думаю, что вопрос состоит в том, чтобы присоединиться к формату
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью "Голосу Америки", которое вышло 19 января, выразил сомнение в необходимости вовлечения Соединенных Штатов в переговорный процесс в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе.

Он отметил, что Франция и Германия, которые являются участниками нормандского формата, играют важную роль в урегулировании конфликта. 

"Будут еще встречи в рамках [нормандского] процесса. Но Россия должна доказать, что она серьезно к этому относится. В последние недели мы видели, например, прекращение огня – это доказательство того, что что-то срабатывает. Но вопрос главный – хотят ли они реализовывать Минские соглашения. Если да – мы поддерживаем, поможем. Но в нормандском процессе – Франция, Германия, Россия, Украина", – сказал госсекретарь США. 

Блинкена спросили, рассматривают ли в Вашингтоне возможность присоединения к нормандскому формату. 

"Я не думаю, что вопрос состоит в том, чтобы присоединиться к формату. Будет ли нам полезно попытаться содействовать, помогать, поддерживать каким-либо образом? Если да, то да. Мы готовы это сделать", – ответил глава Госдепа. 

По его словам, Минские соглашения не нужно менять. 

"Я не думаю, что нужно что-то переобусловливать. Есть три соглашения на самом деле: [Минские договоренности] подписанные в 2014-м и 2015 году в Минске и есть важные меры, которые должны предпринять обе стороны. Многое из этих мер Украина либо уже приняла, либо начинает делать. Но надо сказать, что с другой стороны, Россия практически ничего не сделала, что нужно было сделать по Минским соглашениям и условиям. Донбасский вопрос не решается из-за минского процесса. Если бы это было, это был бы лучший способ, возможно, единственный", – сказал он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. 

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Кулеба отметил 17 декабря, что Украина готова выполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей Парижского саммита по безопасности.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Минские соглашения, нормандский формат, Энтони Блинкен, война в Украине
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