Блинкен сомневается в необходимости вовлечения США в нормандский формат

Блинкен: Я не думаю, что вопрос состоит в том, чтобы присоединиться к формату Фото: ЕРА

Он отметил, что Франция и Германия, которые являются участниками нормандского формата, играют важную роль в урегулировании конфликта.

"Будут еще встречи в рамках [нормандского] процесса. Но Россия должна доказать, что она серьезно к этому относится. В последние недели мы видели, например, прекращение огня – это доказательство того, что что-то срабатывает. Но вопрос главный – хотят ли они реализовывать Минские соглашения. Если да – мы поддерживаем, поможем. Но в нормандском процессе – Франция, Германия, Россия, Украина", – сказал госсекретарь США.

Блинкена спросили, рассматривают ли в Вашингтоне возможность присоединения к нормандскому формату.

"Я не думаю, что вопрос состоит в том, чтобы присоединиться к формату. Будет ли нам полезно попытаться содействовать, помогать, поддерживать каким-либо образом? Если да, то да. Мы готовы это сделать", – ответил глава Госдепа.

По его словам, Минские соглашения не нужно менять.

"Я не думаю, что нужно что-то переобусловливать. Есть три соглашения на самом деле: [Минские договоренности] подписанные в 2014-м и 2015 году в Минске и есть важные меры, которые должны предпринять обе стороны. Многое из этих мер Украина либо уже приняла, либо начинает делать. Но надо сказать, что с другой стороны, Россия практически ничего не сделала, что нужно было сделать по Минским соглашениям и условиям. Донбасский вопрос не решается из-за минского процесса. Если бы это было, это был бы лучший способ, возможно, единственный", – сказал он.