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ПОЛИТИКА

"Не позвольте Москве разделить вас". Блинкен призвал украинских политиков объединиться на фоне агрессии России

Одной из давнейших целей Москвы было посеять разногласия внутри Украины, отметил Блинкен
Одной из давнейших целей Москвы было посеять разногласия внутри Украины, отметил Блинкен
Фото: EPA

Украинские политики должны отбросить разногласия в пользу общего национального интереса и работать вместе на фоне возможного вторжения РФ.

Об этом 19 января в ходе совместного брифинга по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

"Насколько нам известно, одной из давнейших целей Москвы было посеять разногласия внутри Украины, чтобы украинцам было сложнее работать вместе для реализации своих евродемократических амбиций, заявляя, что демократия является инструментом поляризации", – сказал Блинкен.

По его словам, Украина "должна избегать каких-либо действий, которые помогут циничным усилиям России".

"Не позволяйте Москве разделить вас. Это значит, что лидеры внутри украинского правительства и за его пределами должны отбросить свои разногласия в пользу общего национального интереса и работать вместе, чтобы подготовиться к тяжелым дням", – подчеркнул госсекретарь США.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/657353015417320/

Блинкен прилетел в Киев 19 января, в день рассмотрения дела о госизмене пятого президента Петра Порошенко. Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства.

В среду Блинкен встретился с американскими дипломатами в Киеве. Госсекретарь США заявил, что президент РФ Владимир Путин может "в очень короткие сроки" предпринять агрессивные действия против Украины.

Блинкен провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по просьбе главы Белого дома Джо Байдена. Госсекретарь США назвал три причины визита в Киев – подтвердить поддержку, оказываемую Штатами Украине, обсудить итоги переговоров с Россией по гарантиям безопасности, а также проконсультироваться по поводу следующих шагов накануне его встречи в Женеве 21 января с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В ходе беседы с Кулебой Блинкен среди прочего обсудил работу нормандского формата и трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. По итогам переговоров Блинкен заявил, что США выделят Украине дополнительные $300 млн в 2022 году, а в случае вторжения РФ предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. Госсекретарь США также призвал комиссию по избранию главы САП утвердить результаты конкурса.

По информации Госдепартамента США, из Киева Блинкен 20 января отправится в Берлин, где у него запланирована встреча с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Ее темой будет сдерживание российской агрессии против Украины.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, Киев, Украина, Госдепартамент США, агрессия, нападение, угрозы, вторжение, Энтони Блинкен, украинцы, визит, встреча, брифинг
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