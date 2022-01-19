"Не позвольте Москве разделить вас". Блинкен призвал украинских политиков объединиться на фоне агрессии России

Одной из давнейших целей Москвы было посеять разногласия внутри Украины, отметил Блинкен Фото: EPA

Об этом 19 января в ходе совместного брифинга по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

"Насколько нам известно, одной из давнейших целей Москвы было посеять разногласия внутри Украины, чтобы украинцам было сложнее работать вместе для реализации своих евродемократических амбиций, заявляя, что демократия является инструментом поляризации", – сказал Блинкен.

По его словам, Украина "должна избегать каких-либо действий, которые помогут циничным усилиям России".

"Не позволяйте Москве разделить вас. Это значит, что лидеры внутри украинского правительства и за его пределами должны отбросить свои разногласия в пользу общего национального интереса и работать вместе, чтобы подготовиться к тяжелым дням", – подчеркнул госсекретарь США.

Блинкен прилетел в Киев 19 января, в день рассмотрения дела о госизмене пятого президента Петра Порошенко. Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства.

В среду Блинкен встретился с американскими дипломатами в Киеве. Госсекретарь США заявил, что президент РФ Владимир Путин может "в очень короткие сроки" предпринять агрессивные действия против Украины.

Блинкен провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по просьбе главы Белого дома Джо Байдена. Госсекретарь США назвал три причины визита в Киев – подтвердить поддержку, оказываемую Штатами Украине, обсудить итоги переговоров с Россией по гарантиям безопасности, а также проконсультироваться по поводу следующих шагов накануне его встречи в Женеве 21 января с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В ходе беседы с Кулебой Блинкен среди прочего обсудил работу нормандского формата и трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. По итогам переговоров Блинкен заявил, что США выделят Украине дополнительные $300 млн в 2022 году, а в случае вторжения РФ предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. Госсекретарь США также призвал комиссию по избранию главы САП утвердить результаты конкурса.

По информации Госдепартамента США, из Киева Блинкен 20 января отправится в Берлин, где у него запланирована встреча с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Ее темой будет сдерживание российской агрессии против Украины.