Порошенко избрали меру пресечения

Порошенко фигурирует в деле о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах Фото: EPA

Также пятого президента обязали сдать паспорта для выезда за границу.

"Дорогие друзья, я вас поздравляю, хотя никто из нас ничего не слышал. Единственная фраза, которую мы услышали, – это личное обязательство и отсутствие какого-либо ареста", – сказал Порошенко после закрытия заседания.

Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн.