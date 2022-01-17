Прокуроры просят арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн

"Прошу применить в отношении Петра Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в пределах срока досудебного расследования и определить подозреваемому залог в размере 1 млрд грн", – сказал прокурор.

Помимо этого, сторона обвинения просит наложить на Порошенко ряд обязательств в случае внесения им залога: