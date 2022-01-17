Самолет Порошенко приземлился в Жулянах, его встречают несколько тысяч человек

На сайте аэропорта сообщается, что самолет "Варшава – Киев" приземлился в 9.03.

Под аэропортом собрался митинг в поддержку Порошенко, люди пришли с государственными флагами, флагами с партийной символикой "Европейской солидарности", черно-красными знаменами, плакатами "Стране нужен Порох", "Возвратим Украине достоинство", "За нами правда, за нами победа", "We need democracy", "Руки прочь от Пороха", "Стоп репрессиям" и другими.

По оценке агентства "Интерфакс-Украина", присутствует несколько тысяч человек.

На площади перед терминалом прибытия аэропорта установлен большой экран. По периметру здания аэропорта охраняет полиция. "Интерфакс-Украина" отмечает, что приехали не только жители столицы, но и люди из всех регионов страны, в том числе оккупированного Крыма. Встречу организовали гражданское объединение "Справа громад" и партия "Европейская солидарность".