"За последние 24 часа у него прошли два совещания, каждое – с разным составом присутствующих". Порошенко рассказал, как Зеленский готовится к его прилету

Нардеп обвиняет власть в неадекватном поведении по отношению к нему Фото: Петро Порошенко / Facebook

Нардеп обвиняет власть в неадекватном поведении по отношению к нему.

"За последние 24 часа у него прошли два совещания, каждое – с разным составом присутствующих. Он очень занимается этим вопросом. Вопросом Петра Порошенко в целом. Одно совещание он провел с участием работников УГО. Другую – с более широким кругом силовиков. И это еще раз показывает, к сожалению, неполную адекватность с точки зрения реагирования на сложившуюся ситуацию", – отметил он.

Порошенко рассказал, куда поедет по прилету сегодня утром, 17 января из Варшавы.

"До сих пор у нас были праздники. Президент отдыхал, его камарилья – тоже. Вот поэтому я решил возвратиться 17 числа. Хотя Верховная Рада начнет работу де-факто через неделю, но сейчас идет работа в комитетах. Итак, мы предложили суду, что готовы приехать 17-го, и если суд считает нужным, может назначить на этот день заседание. Как известно, они поставили 11 часов, чтобы мы не успели никуда заехать, и мы поедем сразу в суд. Я поучаствую в заседании", – сказал он.

Политик добавил, что готов вместе с адвокатами "продемонстрировать обществу абсолютное ничтожество обвинения" против него.