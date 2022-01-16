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ПОЛИТИКА

После возвращения в Украину Порошенко не будут задерживать, дадут ему возможность прийти в суд – СМИ

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Порошенко говорил, что вернется в Украину 17 января
Порошенко говорил, что вернется в Украину 17 января
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Офис президента Украины договорился с Офисом генерального прокурора, что пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко не будут задерживать сразу после возвращения в Украину 17 января. Об этом со ссылкой на собственные источники в ОГП проинформировало 16 января ZN.UA.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В декабре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". Экс-президент намерен вернуться в Украину утром 17 января. Есть информация, что Порошенко собираются задержать в аэропорту после его прилета.

Заседание Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечения назначено на 11.00 17 января. Прокуроры будут просить суд арестовать экс-президента.

Собеседники ZN.UA утверждают, что "Банковая все это время определялась со стратегией задержания Порошенко". Был сделан вывод, что "есть проблемы с качеством решения Печерского суда" о задержании политика до заседания суда.

"В решении о задержании содержится ряд слабых процессуальных моментов, которые адвокаты могут легко разбить и тем самым поставить под сомнение все дело", – объяснил источник.

Издание предполагает, что Порошенко дадут возможность самому явиться на заседание суда, а если он не придет – задержать, так как возникнут основания.

Собеседники журналистов говорят, что пятому президенту изберут меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а сумму залога могут снизить с 1 млрд грн до 100 млн грн.

Контекст:

17 декабря 2021 года Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по делу, по которому проходит экс-президент, но тот сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

Теги: Петр Порошенко, расследование, задержание, суд, Офис президента Украины, Офис генпрокурора, заседание
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