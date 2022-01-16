После возвращения в Украину Порошенко не будут задерживать, дадут ему возможность прийти в суд – СМИ

Порошенко говорил, что вернется в Украину 17 января Фото: Петро Порошенко / Facebook

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В декабре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". Экс-президент намерен вернуться в Украину утром 17 января. Есть информация, что Порошенко собираются задержать в аэропорту после его прилета.

Заседание Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечения назначено на 11.00 17 января. Прокуроры будут просить суд арестовать экс-президента.

Собеседники ZN.UA утверждают, что "Банковая все это время определялась со стратегией задержания Порошенко". Был сделан вывод, что "есть проблемы с качеством решения Печерского суда" о задержании политика до заседания суда.

"В решении о задержании содержится ряд слабых процессуальных моментов, которые адвокаты могут легко разбить и тем самым поставить под сомнение все дело", – объяснил источник.

Издание предполагает, что Порошенко дадут возможность самому явиться на заседание суда, а если он не придет – задержать, так как возникнут основания.

Собеседники журналистов говорят, что пятому президенту изберут меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а сумму залога могут снизить с 1 млрд грн до 100 млн грн.