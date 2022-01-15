"Я лидер общественной поддержки. Я пятый президент. Я человек, который спас Украину". Порошенко заявил, что его преследуют, как Тимошенко и Саакашвили

Пятый президент Украины заверил, что несмотря ни на что, "будет стоять плечом к плечу с Зеленским против России" Фото: ЕРА

"Я лидер оппозиции. Я лидер публичной поддержки. Я пятый президент. Я человек, который, воюя с Путиным, спас со своей командой Украину в самые трудные годы нашей истории. Я человек, создавший армию. И я тот человек, который намного приблизил Украину к Европейскому союзу. Я тот человек, который заложил в Конституцию Украины европейскую и евроатлантическую интеграцию как направление нашей внешней политики", – сказал Порошенко.

Политик убежден: нынешние обвинения против него – это попытка Зеленского заблокировать его участие в предстоящих выборах, а также месть олигарха Игоря Коломойского, "покровителя и приверженца Зеленского", за национализацию "ПриватБанка".

Но несмотря на это, пятый президент Украины заверил, что "будет стоять плечом к плечу с Зеленским против России".

"Он просто мой оппонент. Но Путин – мой враг, враг моей страны, враг Украины, и я понимаю, что Путин сейчас – враг Европы, враг всего свободного мира", – подчеркнул Порошенко.