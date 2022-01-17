Порошенко прокомментировал заявление ГБР, что он купил билеты на самолет в день, когда ему пытались вручить повестку

"Открою вам тайну: я себе билеты не покупаю. Этим занимается travel agency. Но тот факт, что они следят, куда я поехал, как я поехал, что я говорил, кто когда заказывал билеты, свидетельствует только об одном: они незаконно следят за лидером оппозиции. Они прослушивают мои телефоны, они сопровождают мои автомобили, они смотрят, куда я полетел. Вас не смутило, что за четыре недели, пока меня не было в Украине, ни один Telegram-канал [бизнесмена Игоря] Коломойского и [президента Владимира] Зеленского не опубликовал, где я был? Почему? А потому, что я не покупал билеты в Украине", – заявил Порошенко.

6 января ГБР заявило, что Порошенко не планировал заранее свою зарубежную поездку и купил билеты в день, когда следователи хотели вручить ему повестку о вызове в бюро.